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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Nio готова предлагать разработанные ею чипы для автопилота сторонним автопроизводителям
По примеру XPeng.

Компания Nio является одним из тех китайских стартапов, которые в своём развитии пытались повторить путь Tesla, но до сих пор не смогли выйти на безубыточность. Тем не менее, о рыночном потенциале Nio говорит хотя бы тот факт, что эта компания самостоятельно разрабатывает чипы для бортовых систем автопилота. Конкурирующая XPeng делает то же самое, и недавно стало известно, что разработанные ею чипы даже могут прописаться в создаваемых Volkswagen для китайского рынка электромобилях. Важно учитывать, что немецкий автоконцерн с недавних пор является акционером XPeng, и в разработке новых моделей для рынка КНР полагается на помощь этого китайского партнёра.

Источник изображения: Nio

Как отмечает CnEVPost со ссылкой на китайские СМИ, компания Nio недавно зарегистрировала дочернюю структуру Anhui Shengji Technology Co Ltd, основным профилем деятельности которой станет разработка чипов для систем активной помощи водителю. Эта структура обладает уставным капиталом $1,39 млрд, и в дальнейшем может привлечь средства сторонних инвесторов на своё развитие. Это поможет материнской Nio увеличить финансирование разработки собственных чипов без активного использования собственных средств. На разработку чипа Shenji NX9031, который был представлен в декабре прошлого года, компания Nio потратила несколько сотен миллионов долларов США. Более того, Nio намеревается предлагать подобные чипы и сторонним автопроизводителям, как и XPeng. Подобная активность китайских компаний в целом поощряется и властями Китая, которые хотят ускорить переход на импортозамещённые компоненты в этой сфере.

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#китайские производители #автопилот #xpeng #nio
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