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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Спорткар Xiaomi SU7 Ultra теряет на вторичном рынке гораздо больше базовой версии электромобиля
Это продукт специфического спроса.

О коммерческом успехе первой модели электромобиля марки Xiaomi, коей является седан SU7, до сих пор говорили несколько факторов. Во-первых, избалованные изобилием и низкими ценами китайские потребители до сих пор готовы ждать заказанных машин по восемь и даже двенадцать месяцев. Во-вторых, всего лишь за год присутствия на рынке электромобилей Xiaomi за счёт SU7 удалось подняться на восьмое место в мировом рейтинге. Наконец, на вторичном рынке электромобилей в Китае седаны SU7 сохраняют до 90% своей первоначальной стоимости после года эксплуатации, тогда как в среднем по рынку потеря достигает 30%. Издание CarNewsChina теперь поясняет, что на спортивную модификацию SU7 Ultra подобный успех на вторичном рынке Китая не распространяется.

Источник изображения: Xiaomi

Во-первых, даже на первичном рынке сроки ожидания SU7 Ultra при заказе машины в производство не превышают 19 недель. Если обычная версия SU7 Ultra в новом состоянии стоит $72 900, то недавно представленная ограниченная серия в трековом исполнении потянет уже на все $112 200. Очевидно, что ёмкость рынка подобных электрокаров просто меньше, и спрос на них ограничен. Один из купивших в марте SU7 Ultra китайских автоблогеров недавно выставил на продажу свой электромобиль за $56 400, что соответствует потере стоимости в 27%. Для машины, которая и четырёх месяцев не находилась в эксплуатации, это довольно серьёзная уценка. Впрочем, по данному случаю сложно судить, насколько ситуация типична для продаж SU7 Ultra на вторичном рынке в целом.

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#китайские электромобили #xiaomi su7 #электромобили xiaomi #xiaomi su7 ultra
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