В части сотрудничества с конкурентом у компаний нет особых предубеждений.

Как отмечает CNBC со ссылкой на вчерашнюю публикацию известного отраслевого аналитика Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo), компания Apple рассчитывает вывести на рынок свой первый складной iPhone до конца следующего года. В этом ей призвана помочь конкурирующая Samsung Electronics, которой отведена роль поставщика гибких дисплеев. Их надлежит изготовить в количестве 8 млн штук, если говорить о производственной программе на 2026 год.

Источник изображения: Samsung Electronics

По сути, именно столько складных iPhone компания Apple наверняка рассчитывает выпустить в течение следующего года. Не все компоненты новинки Apple уже спроектированы. Например, механизм отвечающего за сложение смартфона шарнира всё ещё не готов к массовому производству. По состоянию на прошлый год складные смартфоны прочих производителей занимали не более 1,5% мирового рынка. Если в прошлом году объёмы их продаж выросли на 3%, то в этом рискуют опуститься.