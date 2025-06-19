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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Samsung подготовит 8 млн гибких дисплеев для складного iPhone в следующем году
В части сотрудничества с конкурентом у компаний нет особых предубеждений.

Как отмечает CNBC со ссылкой на вчерашнюю публикацию известного отраслевого аналитика Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo), компания Apple рассчитывает вывести на рынок свой первый складной iPhone до конца следующего года. В этом ей призвана помочь конкурирующая Samsung Electronics, которой отведена роль поставщика гибких дисплеев. Их надлежит изготовить в количестве 8 млн штук, если говорить о производственной программе на 2026 год.

Источник изображения: Samsung Electronics

По сути, именно столько складных iPhone компания Apple наверняка рассчитывает выпустить в течение следующего года. Не все компоненты новинки Apple уже спроектированы. Например, механизм отвечающего за сложение смартфона шарнира всё ещё не готов к массовому производству. По состоянию на прошлый год складные смартфоны прочих производителей занимали не более 1,5% мирового рынка. Если в прошлом году объёмы их продаж выросли на 3%, то в этом рискуют опуститься.

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#apple #samsung #iphone #складной iphone
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