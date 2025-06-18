Они будут использовать твердотельный электролит сульфидного типа.

Участие Huawei Technologies в выпуске электромобилей китайских марок пока сводится к разработке управляющей и сервисной электроники, но компания постепенно расширяет свои компетенции в этой сфере. Как отмечает CarNewsChina, Huawei недавно запатентовала твердотельную батарею на основе сульфидного электролита с добавлением азота, позволяющую достичь плотность хранения заряда на уровне до 500 Вт·ч/кг. Чисто теоретически, это позволяет создать тяговую батарею для электромобиля с запасом хода до 3000 км.

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Более того, Huawei работает и над ускорением процесса зарядки. При наличии совместимой зарядной станции время восполнения заряда можно сократить до пяти минут. Конечно, подобная инфраструктура ещё не создана, но известно, что многие игроки китайского рынка уже начинают строить зарядные станции мощностью более 1 МВт, поэтому и за партнёрами Huawei в случае необходимости «дело не заржавеет».

При этом следует понимать, что твердотельные батареи в обозримом будущем продолжат оставаться дорогим удовольствием. Стоимость хранения 1 кВт·ч электроэнергии с их помощью сейчас превышает $1100. Соответственно, бескомпромиссная с точки зрения запаса хода батарея на 100 кВт·ч обойдётся существенно дороже $100 000, и это ставит под сомнение перспективы быстрого распространения подобной технологии по рынку. Впрочем, переход к массовому производству таких батарей постепенно сделает их более доступными, как это было с предыдущими технологиями.