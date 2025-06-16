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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Марка Zeekr отчиталась о выпуске 500-тысячного электромобиля
Всего через 44 месяца с начала выпуска первого.

По информации CnEVPost, входящая в автомобильный холдинг Geely марка Zeekr отчиталась о выпуске своего 500-тысячного электромобиля. Им стал минивэн 009 в исполнении Grand. Примечательно, что именно данный тип кузова в линейке Zeekr предлагает наиболее широкую гамму вариантов исполнения, но это объясняется любовью зажиточных жителей Азии к минивэнам и ориентацией марки на премиальный сегмент. Средняя цена реализации машины марки Zeekr составляет $41 750. К слову, Zeekr потребовалось 44 месяца, чтобы перевалить за рубеж в 500 000 выпущенных машин — первенец марки 001 встал на конвейер в октябре 2021 года.

Источник изображения: Zeekr

Если рассмотреть структуру продаж продукции Zeekr за прошлый месяц, то выяснится, что компания поставила за период 18 908 электромобилей, из них 2375 экземпляров относились к модели 001, ещё 1552 штуки оказались минивэнами 009, а все остальные пришлись либо на более демократичные модели, либо на более нишевые вроде спорткара 001 FR. На третий квартал намечен дебют полноразмерного внедорожника Zeekr 9X. Продукция марки официально представлена более чем в 40 странах, она довольно популярна и в России, хотя поставки данной продукции в нашу страну осуществляются по схеме параллельного импорта.

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#электромобили #китайские электромобили #zeekr
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