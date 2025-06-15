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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Mitsubishi запустит проект по экспресс-замене тяговых батарей на электрических грузовиках
Каждый час простоя оборачивается для бизнеса финансовыми потерями.

Всё больше производителей электротранспорта приходит к мысли, что использование системы сменных тяговых батарей позволяет устранить одну из главных причин дискомфорта при его эксплуатации, заключающуюся в длительном времени зарядки. Как сообщает Electrek, японский автопроизводитель Mitsubishi в сотрудничестве с Ample и одним из местных автоперевозчиков решил запустить в Токио пилотный проект по использованию станций экспресс-замены тяговых батарей. Ими смогут воспользоваться не только специальным образом оборудованные лёгкие грузовики Mitsubishi eCanter, но и микровэны Minicab той же марки. Как предполагается, на процедуру замены тяговой батареи на заряженную будет уходить менее пяти минут.

Источник изображения: Mitsubishi

Более того, в случае необходимости хранящиеся на станции экспресс-замены батареи могут быть использованы в качестве источника резервного питания для окрестной инфраструктуры. С учётом регулярно происходящих в Японии стихийных бедствий данная возможность имеет особую ценность. В рамках эксперимента в Токио будут установлены 14 подобных станций, чьими услугами смогут пользоваться более 150 электрических грузовиков Mitsubishi eCanter. Их обычная зарядка от сети переменного тока потребовала бы не менее восьми часов, а на станции экспресс-зарядки постоянным током на это ушло бы от часа до двух. В сегменте коммерческого транспорта время является ценным ресурсом, поэтому инфраструктура по экспресс-замене батарей должна будет быстро себя окупить.

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#электромобили #япония #mitsubishi #зарядные станции #электрические грузовики
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