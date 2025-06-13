Уже в следующем году.

Европейские автопроизводители сейчас переживают не самые лучшие времена на китайском рынке, поэтому некогда вольготно чувствовавший себя здесь концерн Volkswagen сотрудничает сразу с двумя местными конкурентами в лице SAIC и XPeng, и если первый помогает ему выпускать сильно адаптированные под запросы местных потребителей электромобили марки AUDI, то второй готов поделиться своей компонентной базой. По крайней мере, как сообщает CnEVPost, разработанные XPeng чипы Turing для автопилота могут прописаться в моделях Volkswagen для китайского рынка уже в следующем году. Об этом, как сообщает Financial Times, в интервью изданию заявил глава и основатель XPeng Хэ Сяопэн (He Xiaopeng).

Источник изображения: XPeng

В этой сфере XPeng намерен полагаться на долгосрочных партнёров, а Volkswagen за счёт наличия у него пакета акций китайского стартапа как раз может таковым считаться. Модели совместной разработки обеих компаний для китайского рынка как раз будут представлены в следующем году. Вычислительных ресурсов чипа Turing достаточно для реализации систем активной помощи водителю третьего уровня по классификации SAE, которые не требуют постоянного слежения за дорогой, но при необходимости переводят управление в ручной режим.