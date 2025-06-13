Индия в целом наращивает свою долю в структуре производства смартфонов Apple.

По информации Reuters, в период с марта по май этого года включительно индийское предприятие Foxconn отправляло в США до 97% своей продукции, хотя в целом по прошлому году эта доля не превышала 51%. Подобное изменение легко объяснить пошлинами Трампа, которые были направлены на стимулирование переноса производства электроники на территорию США из Китая. На практике же альтернативой Китаю пока становится Индия, которая рассчитывает сторговаться с американским президентом по поводу снижения предусмотренной им 26-процентной надбавки к базовой пошлине в 10%.

Источник изображения: Apple

В марте и апреле индийское предприятие Tata Electronics до 86% собираемых iPhone отправляло в США, тогда как в прошлом году этот показатель не превышал 52%. Исторически около 80% поставок iPhone на рынок США, ёмкость которого измеряется 60 млн смартфонов этой марки, осуществлялось из Китая. Foxconn за первые пять месяцев текущего года смогла поставить в США смартфонов Apple на общую сумму $4,4 млрд, хотя за весь прошлый год сумма не превысила $3,7 млрд. По оценкам аналитиков, в этом году от 25 до 30 % поставляемых на мировой рынок iPhone будут собраны в Индии, хотя ещё в прошлом году эта доля не превышала 18%.