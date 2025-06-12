Причём среднеразмерного, а не какого-нибудь компактного.

Казалось бы, влиянием «ценовых войн» на китайский рынок электромобилей уже заинтересовалось местное правительство, но настроение участников позволяет говорить о том, что нынешнее снижение цен вряд ли станет пределом. По крайней мере, генеральный директор основанного в 2015 году китайского автопроизводителя Leapmotor Чжу Цзянмин (Zhu Jiangming) в своём интервью CarNewsChina заявил о способности автопроизводителей предлагать среднеразмерные кроссоверы по цене около $7000 в пересчёте по текущему курсу.

Источник изображения: Leapmotor

Когда наступит это будущее, глава Leapmotor не уточнил, но он выразил уверенность, что у современного китайского автопрома ещё есть хороший запас по снижению себестоимости продукции. Основу себестоимости электромобиля в будущем, по его мнению, будут формировать не только материалы для производства компонентов и батареи в частности, но и полупроводниковые изделия, а также затраты на производство машины.

Глава Leapmotor не стесняется сравнивать рынок электромобилей с сегментом потребительской техники, где те же телевизоры планомерно дешевели до такой степени, что 100-дюймовую модель теперь можно приобрести примерно за $700. Автопроизводитель не видит причин, по которым в будущем нельзя будет выпускать среднеразмерный электрический кроссовер и продавать его за $7000.