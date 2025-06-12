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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Переговоры о возвращении ускорителей NVIDIA H20 в Китай могут состояться на следующем этапе
В США немало сторонников смягчения санкций в данной сфере.

В общей сложности апрельский запрет на поставки в Китай ускорителей H20 обойдётся NVIDIA в $7 млрд, причём найти альтернативное применение данной продукции компания не сможет, а потому будет вынуждена просто списать убытки. Между тем, воодушевлённые первым этапом торговых переговоров между США и КНР аналитики Wedbush считают, что вопрос о возвращении H20 на китайский рынок вполне может быть включён в повестку следующего этапа переговоров.

Источник изображения: NVIDIA

Логика возможного смягчения экспортных ограничений США в данном случае уже объяснялась как основателем NVIDIA, так и советником президента Трампа. Существующий запрет на поставку ускорителей американского происхождения в Китай, по сути, открывает для китайских компаний типа Huawei новые возможности по укреплению своих позиций не только на внутреннем рынке КНР, но и за его пределами. Желая опосредованно сохранить контроль за развитием вычислительных мощностей в Китае, американские власти могут пойти на некоторые уступки в этой сфере, по мнению экспертов.

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#nvidia #сша #китай #санкции #торговая война #nvidia h20
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