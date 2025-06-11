По примеру Toyota, пусть и с опозданием.

Японская корпорация Toyota Motor с августа 2022 года является акционером компании Rapidus, которой предстоит к 2027 году наладить массовый выпуск 2-нм чипов на острове Хоккайдо. Как отмечает Nikkei Asian Review, конкурирующая Honda Motor рассматривает возможность покупки пакета акций Rapidus на сумму в несколько миллионов долларов США. Если слухи себя оправдают, сделка состоится либо осенью этого года, либо зимой или весной следующего.

Источник изображения: Honda Motor

Предполагается, что доступ к производственным мощностям Rapidus позволит Honda выпускать передовые чипы собственной разработки на территории Японии, защищая себя от возможных проблем с поставками подобной продукции с Тайваня. У местной TSMC с Honda Motor заключено соглашение о стратегическом сотрудничестве с 2023 года, поэтому первоначально чипы для Honda будет выпускать именно она. К слову, Rapidus до сих пор не собрала всей необходимой суммы для начала выпуска 2-нм продукции, поскольку ей для этого необходимо $35 млрд, а правительство Японии предоставило менее трети этой суммы, тогда как коммерческие банки боятся давать крупные суммы молодому производителю, не обладающему внятным послужным списком.