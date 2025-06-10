Они оказались беззащитны перед вандалами.

Протесты в Лос-Анджелесе, как отмечает CNBC, затронули деятельность компании Waymo, которая эксплуатирует в отдельных его районах свои беспилотные такси на платформе электромобилей Jaguar I-Pace. Судя по кадрам хроники, машины оказались беззащитны перед вандалами, которые сперва их разукрасили политическими лозунгами, а затем подожгли. В кадры новостных репортажей попали как минимум пять сгоревших прототипов, прочие были изуродованы и также потребуют серьёзного ремонта, если не будут сожжены позже.

Источник изображения: AFP/Getty Images

Поскольку каждый такой электромобиль с управляющей электроникой стоит не менее $160 000, ущерб Waymo мог превысить $1 млн. Компания приняла решение приостановить работу беспилотных такси в отдельных районах Лос-Анджелеса, где наиболее вероятно скопление протестующих. В общей сложности в разных городах США компания эксплуатирует 1500 беспилотных такси, к 2030 году их количество может увеличиться в десять раз.