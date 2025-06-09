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Новости Hardware Алексей Сычёв
С этого года Nio начнёт снабжать своими тяговыми батареями McLaren
В небольших количествах и только для гибридных спорткаров британской марки.

Вообще, производители классических спорткаров в большинстве своём не торопились переходить на электротягу в тот момент, когда конкуренты на каждом углу кричали, что за электромобилями будущее. С точки зрения динамики тяжёлая тяговая батарея остаётся проблемой для спорткаров, хотя динамические характеристики тяговых электродвигателей и открывают перед электрическими машинами весьма интересные перспективы. Как отмечает CnEVPost, британская марка McLaren пока считает «золотой серединой» создание гибридных спорткаров, и китайская Nio с этого года начнёт снабжать её тяговыми батареями.

Источник изображения: Nio

Мало кто помнит, но с прошлого года Nio и McLaren «породнились» через общих инвесторов в лице суверенного фонда CYVN Holdings из ОАЭ, который теперь владеет примерно 20% акций китайского автопроизводителя. В феврале 2024 года Nio заключила лицензионное соглашение с дочерней структурой этого фонда — британским стартапом Forseven Limited. В октябре того же года CYVN купила у бахрейнских инвесторов полный пакет акций автомобильного бизнеса McLaren. Так и сложились условия для сотрудничества Nio с легендарной британской маркой.

Поскольку McLaren на данном этапе нужны небольшие и лёгкие тяговые батареи, то Nio будет снабжать партнёра батареями совокупной ёмкостью 10 кВт‧ч на базе цилиндрических ячеек типоразмера 4680. Тем не менее, Nio готова возобновить работу над созданием ячеек типоразмера 46105, обладающих большей высотой цилиндра, чтобы на их основе создавать тяговые батареи ёмкостью до 120 кВт‧ч для более традиционных электромобилей. Выпускать такие батареи будет Eve Energy или даже тайваньская Foxconn, так что сотрудничеством с Forseven китайский стартап в этом смысле не ограничится. Кроме того, Nio сотрудничает с CATL в рамках создания 900-вольтовой платформы и батареи ёмкостью 85 кВт‧ч для собственных массовых моделей и дочерней торговой марки Onvo.

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#электромобили #тяговые аккумуляторы #nio #mclaren #гибридный спорткар
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