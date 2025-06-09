Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайские ИИ-платформы блокируют своё использование для обработки экзаменационных тестов
По крайней мере, на период проведения государственных экзаменов по всей стране.

Как поясняет Bloomberg, в Китае сейчас проходят важные для местных абитуриентов экзамены «гаокао» (gaokao), которые по своей сути можно сравнить с российским ЕГЭ. По итогам данного тестирования подростки по всему Китаю получают возможность продолжить обучение в вузах, либо в случае провала вынуждены задуматься о другом будущем.

Источник изображения: Unsplash, Maccy

Китайские поисковые системы и чат-боты, подразумевающие работу с искусственным интеллектом, на этот период в большинстве своём отключили не только обработку всех запросов, связанных с ответами на экзаменационные тесты, но в отдельных случаях просто не принимают фотографии для распознавания текста и изображений. По замыслу китайских компаний, отвечающих за соответствующую инфраструктуру, это поможет исключить использование данных сервисов для жульничества на экзаменах. Тем более, что и проносить с собой мобильные устройства экзаменуемым запрещено. Ограничения со стороны китайских чат-ботов будут действовать до 10 июня, пока не завершится период государственных экзаменов в КНР.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#китай #искусственный интеллект #ии #чат-бот #егэ #экзамены
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Выбираем конфигурацию выгодного игрового ПК, на который школьник или студент сможет накопить за лето
25
Почему мы больше не увидим качественных игр уровня Assassin’s Creed IV Black Flag
10
OLED мониторы — будущее гейминга, которое наступит скоро, но еще не завтра
19
Resident Evil 9, Atomic Heart II, ILL и другие заметные проекты на Summer Game Fest 2025
5
Как на Луне очутились запасы платины и иных драгметаллов на 1 трлн долларов и перспектива их добычи
17

Сейчас обсуждают

Роман Копельчук
07:48
Ты не прав.
Живое изображение POCO F7 утекло в сеть, демонстрируя интересный дизайн смартфона
Владимир Кассалинский
07:34
Америкосы до сих пор не бы ли на луне. Все эти полезные ископаемые в огромных количествах есть на земле. К примеру - золота в хранилищах сотни тонн, никак не используется. А если золота станет больше,...
Как на Луне очутились запасы платины и иных драгметаллов на 1 трлн долларов и перспектива их добычи
Владимир Кассалинский
07:20
i3-12100f стоит 1500-2000 на авите Жираф 3050 8гб 9000-11000 Блок DEEPCOOL PF400 в ДНС стоит 2490, но если почитать отзывы и посмотреть картинки, то видно что конденсаторы перегреваются и хлопают уже ...
Выбираем конфигурацию выгодного игрового ПК, на который школьник или студент сможет накопить за лето
Артём Захарецкий
07:03
Вся проблема линкуса, это в отсутствии дружелюбия к юзеру, когда в той же Винде практически все делается через нормальный графический интерфейс, в линуксе требуется юзать консоль
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio: Часть 2
aleximus777
07:02
В отличие от автора потратил куда больше времени на реальное изучение вопроса. Итого: 1. выгорание - не смог никто (из адекватных). Если и есть, то оно равномерное по всей площади и все равно нужны го...
OLED мониторы — будущее гейминга, которое наступит скоро, но еще не завтра
unhurtable
07:02
У вас более 2000км дорог считая грунтовки, вы же их хотите нормально построить, дальше деление - 8млрд/2000=4млн за 1км - ну найдите подрядчиков на такую цену, считаете что реально - открывайте свою к...
Россия приступила к строительству новой трассы к Каспийскому морю
beltar
06:36
Я в RDR 2 не играл и не хочу. GTA 5 мне не нравится, но от этого Far Cry 5 хорошим не становится никак.
Почему мы больше не увидим качественных игр уровня Assassin’s Creed IV Black Flag
jem-COOL
05:47
Я еще в 20м перешел с ТN-Film от самсунга на LG C9, до сих пор ничего не выгорело без специальной подготовки раб стола работает дома, на работе командировочный моник вожу с собой XG27AQDMG с января, ...
OLED мониторы — будущее гейминга, которое наступит скоро, но еще не завтра
LazyCamel
05:29
Интересно, в Краснодарском крае (и в Крыму кстати тоже) хоть одну трассу, которую строили не федеральные, а региональные подрядчики, сдали начиная с 2020 года ? Почему-то у федералов все нормально со ...
Строительство объездной дороги в Краснодарском крае продлится до 2027 года
Бешеный Максим
04:45
Отсутствие мусора вроде OneDrive, Edge, вечной рекламы подписки 365 от майкрософт, отсутствие телеметрии, хорошая кастомизация, полный контроль над системой, наличие уникального и интересного ПО, хоро...
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio: Часть 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем