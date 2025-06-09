По крайней мере, на период проведения государственных экзаменов по всей стране.

Как поясняет Bloomberg, в Китае сейчас проходят важные для местных абитуриентов экзамены «гаокао» (gaokao), которые по своей сути можно сравнить с российским ЕГЭ. По итогам данного тестирования подростки по всему Китаю получают возможность продолжить обучение в вузах, либо в случае провала вынуждены задуматься о другом будущем.

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Китайские поисковые системы и чат-боты, подразумевающие работу с искусственным интеллектом, на этот период в большинстве своём отключили не только обработку всех запросов, связанных с ответами на экзаменационные тесты, но в отдельных случаях просто не принимают фотографии для распознавания текста и изображений. По замыслу китайских компаний, отвечающих за соответствующую инфраструктуру, это поможет исключить использование данных сервисов для жульничества на экзаменах. Тем более, что и проносить с собой мобильные устройства экзаменуемым запрещено. Ограничения со стороны китайских чат-ботов будут действовать до 10 июня, пока не завершится период государственных экзаменов в КНР.