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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Дональд Трамп намерен продать электромобиль Tesla, купленный в знак поддержки Илона Маска
Один владелец, бережная эксплуатация, минимальный пробег.

Строго говоря, действующий президент США не нуждается в автомобиле для личного пользования, поскольку ему запрещается самостоятельно ездить за рулём из соображений безопасности, и доставкой первого лица государства в различные точки назначения занимаются соответствующие службы с использованием почти всех видов транспорта. Тем не менее, в марте не славящийся своей любовью к электромобилям Трамп публично заявил, что приобрёл у Tesla красный седан Model S примерно за $80 000 и не настаивал на каких-либо скидках. Илон Маск (Elon Musk) продемонстрировал президенту новую машину, но в личном пользовании Трампа она остаться не могла, поэтому была передана для нужд сотрудников Белого дома.

Источник изображения: The New York Times

Как сообщает The New York Times, после недавнего разлада между Маском и Трампом президент США решил продать формально принадлежащую ему Tesla Model S, хотя репортёрам издания в минувший четверг удалось застать этот электромобиль стоящим на служебной парковке Белого дома. Если Трамп решится на этот шаг, то он будет носить в большей степени символичное значение, как и предшествующая покупка. Возможно, кто-то из ценителей предметов, имеющих отношение к новейшему этапу американской истории, пожелает отдать за этот электромобиль адекватные деньги.

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#tesla #илон маск #дональд трамп #tesla model s
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