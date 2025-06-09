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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Redroad X17 пропылесосит всю квартиру без подзарядки
Беспроводной пылесос Redroad X17 устраняет до 99,99% аллергенов и очищает воздух в доме

Если в вашем доме образовался беспорядок, вы что-то просыпали, пролили, просто пришла пора убраться — для этого необходим качественный пылесос. Известный бренд Redroad предлагает в качестве такого пылесоса модель Redroad X17.



Это беспроводной пылесос с пятиступенчатой системой фильтрации. В характеристиках указано, что эта система способна устранить 99,99% аллергенов вроде пыльцы и клещей. Пыли в воздухе в вашей квартире станет намного меньше, что положительным образом скажется на вашем здоровье и здоровье членов семьи.

Сильной стороной Redroad X17 является высокая мощность всасывания 32 кПа, благодаря чему пылесос способен без труда убрать крошки и шерсть домашних животных. По одному нажатию на кнопку пылесос избавит вашу квартиру от любых сухих загрязнений, вроде пыли и мелкого мусора.



В комплект поставки входят электрощётка для устранения пыли и клещей, насадка для ковров и мебели, щётка для пыли, щелевая насадка для уборки труднодоступных мест. Подобное разнообразие аксессуаров даёт возможность чистить матрасы, люстры, углы потолков, детские игрушки и что угодно ещё.



Пылесос работает на основе литиевой батареи, ёмкости которой хватает на час. Даже если вы — счастливый обладатель большой квартиры площадью до 200 м², её можно будет пропылесосить без необходимости подзаряжать устройство.



В настоящее время Redroad X17 предлагается по сниженной — с 23000 руб. до 8762 руб. — цене. Ещё ниже стоимость может стать при использовании промокода RRX170192.
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#mu chen #redroad
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