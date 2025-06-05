Возвращай-ка, родимую, взад!

Министр торговли США Говард Лютник (Howard Lutnick), как отмечает Reuters, во время своего выступления в Сенате признался в стремлении нынешнего правительства страны пересмотреть условия предоставления субсидий некоторым производителям чипов, согласившимся на участие в программе развития национальной полупроводниковой отрасли по «Закону о чипах» 2022 года, подписанного ещё в разгар правления Джо Байдена (Joe Biden).

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Действующий министр торговли США подчеркнул, что некоторые сделки в этой сфере кажутся нынешнему составу правительства «неуместно щедрыми», а некоторые лучше вообще не следовало бы заключать. В качестве примера «выгодного пересмотра условий» он привёл соглашение с TSMC, которая после прихода к власти Трампа решила увеличить свою инвестиционную программу в Аризоне с $65 до $165 млрд, но при этом ограничилась исходными $6 млрд субсидий. Словом, от ближайших месяцев можно ожидать изменения достигнутых прежними властями США договорённостей с участниками программы субсидирования, предусмотренной «Законом о чипах». Напомним, на строительство предприятий по выпуску полупроводниковых компонентов на территории страны предполагалось в общей сложности направить $39 млрд.