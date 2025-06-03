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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти Техаса решили выделить Samsung меньше денег и ужесточить требования к предприятию по выпуску чипов
Корейский долгострой заставил власти Тейлора понервничать.

Компания Samsung Electronics намеревается потратить около $37 млрд на строительство предприятия в штате Техас, которое с 2026 года сможет наладить выпуск 4-нм чипов по заказам сторонних разработчиков, а при удачном стечении обстоятельств в дальнейшем предложит и 2-нм техпроцесс своим клиентам. Как отмечает Korea JoongAng Daily, власти города Тейлора, на территории которого возводится предприятие, пересмотрели программу его субсидирования.

Источник изображения: Samsung Electronics

Теперь они готовы выделить только $9 млн к концу 2026 года вместо первоначальных $25 млн, причём к тому времени Samsung должна будет ввести в строй определённое количество производственных площадей и оснастить их всем необходимым оборудованием. Кроме того, компанию лишили возможности направлять налоговые поступления из местного бюджета на финансирование проекта, если речь не идёт о налоговых вычетах, связанных непосредственно с производством полупроводниковой продукции. В любом случае, Samsung пока причитаются $4,7 млрд субсидий из федерального бюджета США, так что проект в Техасе не останется без государственной поддержки.

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#сша #samsung #полупроводники #литографическое производство #субсидии #samsung electronics #техас
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