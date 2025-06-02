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Новости Hardware Алексей Сычёв
Только на оснащении одного ЦОД для проекта Stargate компания NVIDIA выручит до $25 млрд
Проекты типа Stargate позволят компании зарабатывать ещё больше.

В последнее время интересы созданной им компании NVIDIA Дженсен Хуан (Jensen Huang) предпочитает в сфере так называемого «суверенного ИИ», который подразумевает вложения средств со стороны отдельных государств в создание национальной вычислительной инфраструктуры для систем искусственного интеллекта. Посетив вместе с президентом США страны Ближнего Востока, глава NVIDIA далее намерен проехаться по Европе с целью проведения профильных переговоров с властями стран этого региона.

Источник изображения: NVIDIA

Аналитики UBS подсчитали, что только на оснащении одного из центров обработки данных в Техасе в рамках реализации проекта Stargate в США компания NVIDIA сможет выручить $20 млрд на поставках ускорителей вычислений и ещё $5 млрд на сетевых решениях. В этом центре обработки данных, который будет работать под управлением Oracle, найдётся место для 400 000 ускорителей NVIDIA GB200. Всего за пять лет при реализации проекта Stargate в развитие американской ИИ-инфраструктуры планируется вложить $500 млрд.

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#nvidia #сша #финансы #искусственный интеллект #stargate
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