Судя по всему, скидки на iPhone сделали своё дело.

Китайский рынок смартфонов в последние годы характеризовался доминированием местных брендов, и в прошлом году Apple даже впервые в истории вылетела из первой пятёрки крупнейших поставщиков в Китае, пока анонс семейства iPhone 16 не позволил ей вернуться в эту часть рейтинга. Как отмечает Reuters, в апреле объёмы продаж смартфонов зарубежных марок в Китае в целом немного выросли в годовом сравнении, увеличившись с 3,5 до 3,52 млн штук.

Источник изображения: Apple

Компания Apple, которая является крупнейшим зарубежным игроком на местном рынке, по итогам первого квартала продемонстрировала снижение объёмов продаж iPhone на 9%. Это вынудило её пойти на беспрецедентно щедрые скидки и прочие методы стимулирования продаж вроде пересмотра стоимости выкупаемых смартфонов по схеме трейд-ин в китайской рознице. По всей видимости, итоги апреля косвенно демонстрируют эффективность подобных мер.