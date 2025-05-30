Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Американские сенаторы возмущены намерениями NVIDIA открыть исследовательский центр в Шанхае
Компании придётся до 20 июня предоставить ответ на парламентский запрос.

Как отмечает Bloomberg, заявления представителей NVIDIA о намерениях открыть в Шанхае исследовательский центр насторожили американских сенаторов, в результате чего они направили в адрес компании парламентский запрос, ответить на который она должна до 20 июня.

Источник изображения: NVIDIA

Поверив публикации в Financial Times, сенаторы Джим Бэнкс (Jim Banks) и Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) требуют от NVIDIA объяснений, почему она считает возможным создавать исследовательский центр на территории враждебного государства, и как собирается предотвращать утечку ценной интеллектуальной собственности. По словам парламентариев, своим нынешним успехом в бизнесе NVIDIA обязана труду американских учёных и деньгам американских налогоплательщиков, а потому «сотрудничество с автократиями» её совсем не красит.

Представителям NVIDIA удалось сообщить Bloomberg, что в Шанхае компания всего-навсего пытается арендовать дополнительные площади, поскольку уже имеющимся сотрудникам после пандемии необходимо вернуться в офис и где-то расположиться. Содержание работы этих специалистов не изменится, по словам представителей компании.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#nvidia #китай #шанхай #конгресс сша #исследовательский центр
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему процессоры AMD хуже подходят для игр — личный опыт
88
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Май)
18
Почему Radeon RX 7700 XT выгоднее GeForce RTX 5060 Ti, и какую видеокарту купить для игровой сборки
27
8 проверенных методов экономии при сборке игрового компьютера в 2025 году
13
Почему нет смысла покупать ноутбук с GeForce RTX 5060, и когда игровые лэптопы в РФ подешевеют
3
В Финляндии продали построенную Александром Суворовым крепость Кюменегород за 1 евро
5
Легендарные игры в руках маленьких людей - ремастеры Warhammer 40,000 и S.T.A.L.K.E.R.
5
Как Steam продает игры в 2025 году — изучаем тактику магазина
+
Обзор умного кошачьего лотка AmiCura Cura X1
7
Почему Илон Маск ушёл из DOGE, и как бюрократы в США победили самого богатого человека на планете
5

Сейчас обсуждают

Maksya
13:38
Ты в своем нике, ошибок много сделал, "дурачок" явно по другому пишется.
Почему процессоры AMD хуже подходят для игр — личный опыт
NuclearMissionJam
13:37
Я знаю об этом, но... При разработке сценария нужно учитывать, что есть такой персонаж и проявлять самодеятельность. Придумывать для него больше сцен и моментов или даже целую серию ему посвятить. Но ...
Пять главных проблем аниме KonoSuba
НАПАЛМ
13:35
Дело в том, что контроллер создавался изначально для майнинг сферы и с постепенным развитием проекта вырос из нее. 6-пин разъем был обусловлен необходимостью подключать мощные серверные вентиляторы, ч...
USB-контроллер вентиляторов собственной разработки для Windows и Linux
Maksya
13:34
Так автор утверждает что древнее ископаемое 3770 лучше современных амуде, мне вообще срать шо там стоит у меня, амуде или другая говняха какая нибудь, выполняет то что требуется и отлично.
Почему процессоры AMD хуже подходят для игр — личный опыт
linux4ever
13:34
Стоп, ради оптики или цифровых тюльпанов резко ограничить себя в выборе материнской платы? Ресивер может сколько угодно не использовать видео, протокол HDMI не предусматривает работу без видео.
Что такое джиттер и почему USB ЦАП - это норма в современном ПК
Александр Карпенко
13:33
Опять говнореклама
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Май)
Waramagedon
13:31
Не горишь желанием, подключай через тюльпаны, через оптику. Ресивер не использует видеопоток если он не передаёт его дальше, он только его раскладывает на составные как и передачу через оптику. Хотя т...
Что такое джиттер и почему USB ЦАП - это норма в современном ПК
AlAmmo
13:31
Зачем в ноуте все вешать на один SSD? У меня в старом ноуте и то на SSD только ось и некоторые программы , а все остальное на жёстком 2 Тб
Почему нет смысла покупать ноутбук с GeForce RTX 5060, и когда игровые лэптопы в РФ подешевеют
Александр
13:29
А робота купят в Китае и покрасят под теслобота. В Китае роботы явно умнее и качественнее. А вообще задолбал уже этот пиарщик 3,14здеть. Starship - какое громкое название для этажерки, которое даже на...
Маск заявил о планах отправить гуманоидного робота на Марс в 2026 году
Genry
13:27
Она вечная, поскольку не-обходима всем периферийным устройствам.
Что такое джиттер и почему USB ЦАП - это норма в современном ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем