Компании придётся до 20 июня предоставить ответ на парламентский запрос.

Как отмечает Bloomberg, заявления представителей NVIDIA о намерениях открыть в Шанхае исследовательский центр насторожили американских сенаторов, в результате чего они направили в адрес компании парламентский запрос, ответить на который она должна до 20 июня.

Источник изображения: NVIDIA

Поверив публикации в Financial Times, сенаторы Джим Бэнкс (Jim Banks) и Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) требуют от NVIDIA объяснений, почему она считает возможным создавать исследовательский центр на территории враждебного государства, и как собирается предотвращать утечку ценной интеллектуальной собственности. По словам парламентариев, своим нынешним успехом в бизнесе NVIDIA обязана труду американских учёных и деньгам американских налогоплательщиков, а потому «сотрудничество с автократиями» её совсем не красит.

Представителям NVIDIA удалось сообщить Bloomberg, что в Шанхае компания всего-навсего пытается арендовать дополнительные площади, поскольку уже имеющимся сотрудникам после пандемии необходимо вернуться в офис и где-то расположиться. Содержание работы этих специалистов не изменится, по словам представителей компании.