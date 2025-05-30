Имя второго из клиентов будет названо буквально со дня на день.

По информации South China Morning Post, на недавнем годовом собрании акционеров председатель совета директоров Foxconn Technology Group признался, что в ближайшие три года эта тайваньская компания усилит деятельность по контрактной сборке электромобилей. Она пыталась закрепиться в этом не совсем обычном сегменте рынка ещё несколько лет назад, но её первые партнёры в лице стартапов Lordstown Motors и Fisker просто обанкротились.

Источник изображения: Foxconn

Недавно было заключено соглашение о контрактной сборке электромобилей с Mitsubishi, в ближайшее время будет назван второй клиент из числа японских автопроизводителей, а всего Foxconn хотела бы обслуживать в этой сфере не менее четырёх компаний одновременно. Имена двух последних пока тоже не называются.

По словам главы Foxconn, модульная платформа, разработанная компанией, позволит клиентам достаточно быстро и с минимальными затратами создавать интересующие их модели электромобилей. Подобный подход уже оправдал себя во взаимоотношениях Foxconn и заказчиков в сфере производства электронных устройств.