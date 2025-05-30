Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Foxconn надеется наладить контрактную сборку электромобилей для четырёх автопроизводителей
Имя второго из клиентов будет названо буквально со дня на день.

По информации South China Morning Post, на недавнем годовом собрании акционеров председатель совета директоров Foxconn Technology Group признался, что в ближайшие три года эта тайваньская компания усилит деятельность по контрактной сборке электромобилей. Она пыталась закрепиться в этом не совсем обычном сегменте рынка ещё несколько лет назад, но её первые партнёры в лице стартапов Lordstown Motors и Fisker просто обанкротились.

Источник изображения: Foxconn

Недавно было заключено соглашение о контрактной сборке электромобилей с Mitsubishi, в ближайшее время будет назван второй клиент из числа японских автопроизводителей, а всего Foxconn хотела бы обслуживать в этой сфере не менее четырёх компаний одновременно. Имена двух последних пока тоже не называются.

По словам главы Foxconn, модульная платформа, разработанная компанией, позволит клиентам достаточно быстро и с минимальными затратами создавать интересующие их модели электромобилей. Подобный подход уже оправдал себя во взаимоотношениях Foxconn и заказчиков в сфере производства электронных устройств.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#электромобили #foxconn #mitsubishi #контрактное производство
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему процессоры AMD хуже подходят для игр — личный опыт
85
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Май)
17
Почему Radeon RX 7700 XT выгоднее GeForce RTX 5060 Ti, и какую видеокарту купить для игровой сборки
27
8 проверенных методов экономии при сборке игрового компьютера в 2025 году
13
Почему нет смысла покупать ноутбук с GeForce RTX 5060, и когда игровые лэптопы в РФ подешевеют
2
В Финляндии продали построенную Александром Суворовым крепость Кюменегород за 1 евро
5
Легендарные игры в руках маленьких людей - ремастеры Warhammer 40,000 и S.T.A.L.K.E.R.
5
Как Steam продает игры в 2025 году — изучаем тактику магазина
+
Обзор умного кошачьего лотка AmiCura Cura X1
7
Почему Илон Маск ушёл из DOGE, и как бюрократы в США победили самого богатого человека на планете
5

Сейчас обсуждают

Повелитель драного Кити
12:52
твой конченый огрызок 12100 вообще полная помойка.ссаное гумно
Почему процессоры AMD хуже подходят для игр — личный опыт
Waramagedon
12:43
автоваз это наследие француского и итальянского автопрома, не нравится европейский автомобиль? ))) странно...
Почему Radeon RX 7700 XT выгоднее GeForce RTX 5060 Ti, и какую видеокарту купить для игровой сборки
Genry
12:38
Вначале, подумал что автор бредит. Но когда он приплел DMA (прямой доступ к памяти), то сразу понял, что у автора буйное помешательство, когда человек начинает кричать другим свои идиотские размышлени...
Что такое джиттер и почему USB ЦАП - это норма в современном ПК
Фельдшер
12:31
И постоянно на унылое бэушное старье. Где тут угнаться за игровыми новинками.)
Почему процессоры AMD хуже подходят для игр — личный опыт
Akuma
12:29
Выбор питательного разъема сомнительный. Как понимаю, выбор на него пал из-за компактности. В компе может не быть лишних видяшечных шестипинов, а вот молексы свободны будут скорее всего все.
USB-контроллер вентиляторов собственной разработки для Windows и Linux
Фельдшер
12:26
К твоему личному опыту, еще бы твои личные анализы со справками приложить. И годная для психиатров история болезни получиться
Почему процессоры AMD хуже подходят для игр — личный опыт
Коки Кутаисский
12:26
ух ты. у тя на на аве ульта леорика
USB-контроллер вентиляторов собственной разработки для Windows и Linux
swr5
12:26
"контроллер собственной разработки". Смысл все это читать есть тогда, когда в конце статьи есть ссылка где это можно купить, а так толку от этого мало для рядового пользователя.
USB-контроллер вентиляторов собственной разработки для Windows и Linux
Dimkovski
12:23
Действительно народный. Народ в массе в КС и Дотку гоняет. 7600 как раз для этих игр подходит. Ну ещё можно в ААА-старьё погонять пятилетней давности, типа Киберпанка или РДР2
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Май)
Вадим Гладиславов
12:21
Ни графиков, ни стресс тестов, чисто ощущения. Если у человека такая чувствительность на электромагнитные импульсы вселенной, то ему надо на биржу идти, не иначе.
Почему процессоры AMD хуже подходят для игр — личный опыт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем