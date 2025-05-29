В ходе одной из недавних церемоний «породнились» сразу четыре машины.

Издание CarNewsChina отмечает, что популярность седанов Xiaomi SU7 на рынке Китая выражается даже в том, что их частенько стали использовать в свадебных кортежах, подбирая колонну из разноцветных и празднично украшенных машин одной модели. В этом смысле SU7 начали вытеснять традиционные для подобных церемоний Audi, BMW и Porsche.

Источник изображения: CarNewsChina

Впрочем, во время одной из свадебных церемоний в китайском Хэфэе недавно произошёл интересный инцидент — из-за резко затормозившего электромобиля SU7 ехавшие за ним ещё три идентичные машины столкнулись друг с другом. Очевидцы начали делиться фотографиями с места происшествия в социальных сетях и бурно обсуждать произошедшее. В результате ДТП никто не пострадал физически, хотя праздник для некоторых его участников наверняка был испорчен. Наличие у современных машин развитых систем активной безопасности не освобождает водителей от необходимости соблюдать безопасную дистанцию при движении в плотном городском потоке.