Изменений в оснащении, как говорится, кот наплакал.

В феврале этого года представители Tesla признались, что флагманские седан Model S и кроссовер Model X будут обновлены в текущем году, и для переживших предыдущий рестайлинг в начале 2022 года машин это вполне резонный график. Некоторые очевидцы опубликовали в социальной сети X изображения прототипов обновлённых электромобилей этих моделей, которые были замечены на испытаниях в Калифорнии.

Источник изображения: The Kilowatts, X

Главным новшеством снаружи, по всей видимости, станет наличие расположенной в районе губы переднего бампера дополнительной камеры. Она позволит сократить слепую зону непосредственно перед электромобилем, что с учётом специфики работы фирменной системы автопилота весьма разумно. Кроме того, должны измениться очертания диффузора в районе переднего и заднего бамперов. Это повлияет на аэродинамику машин.

Источник изображения: The Kilowatts, X

В салоне изменений тоже не так много. Рулевое колесо осталось прежним, поскольку продвигавшийся при предыдущем рестайлинге «штурвал» однозначно не прижился и теперь доступен только в виде опции. Появилась светодиодная RGB-подсветка в дверных картах и центральной панели. В этом отношении старшие модели Tesla должны будут подтянуться с точки зрения дизайна к рестайлинговым версиям Model 3 и Model Y.