Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В США замечены обновлённые Tesla Model S
Изменений в оснащении, как говорится, кот наплакал.

В феврале этого года представители Tesla признались, что флагманские седан Model S и кроссовер Model X будут обновлены в текущем году, и для переживших предыдущий рестайлинг в начале 2022 года машин это вполне резонный график. Некоторые очевидцы опубликовали в социальной сети X изображения прототипов обновлённых электромобилей этих моделей, которые были замечены на испытаниях в Калифорнии.

Источник изображения: The Kilowatts, X

Главным новшеством снаружи, по всей видимости, станет наличие расположенной в районе губы переднего бампера дополнительной камеры. Она позволит сократить слепую зону непосредственно перед электромобилем, что с учётом специфики работы фирменной системы автопилота весьма разумно. Кроме того, должны измениться очертания диффузора в районе переднего и заднего бамперов. Это повлияет на аэродинамику машин.

Источник изображения: The Kilowatts, X

В салоне изменений тоже не так много. Рулевое колесо осталось прежним, поскольку продвигавшийся при предыдущем рестайлинге «штурвал» однозначно не прижился и теперь доступен только в виде опции. Появилась светодиодная RGB-подсветка в дверных картах и центральной панели. В этом отношении старшие модели Tesla должны будут подтянуться с точки зрения дизайна к рестайлинговым версиям Model 3 и Model Y.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#tesla #электромобили tesla #tesla model s #tesla model x
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

В России восстановят «Сибсельмаш» — некогда крупнейший завод Сибири
22
Какой процессор купить для игр в 2025 году — варианты от 8 до 80 тысяч рублей
16
"Западня", "Расплата 2", "Опустошение": краткий обзор новых фильмов (субъективно)
3
Разбираемся, стоит ли переплачивать за мощный и качественный блок питания в игровом компьютере
8
Обзор мини-ПК Khadas Mind 2
4
Обзор охлаждающей подставки для ноутбука Flydigi BS1
3
Изучаю игровых блогеров на YouTube - чемоданы, интриги, расследования
16
GeForce RTX 5060 vs PlayStation 5 – что выгоднее и почему GeForce RTX 3060 так быстро устарела
5
Обзор книги “Игродром” Александра Ветушинского о научном исследовании игр
+

Сейчас обсуждают

vl
13:03
производства, они разные бывают. Но статья то так себе, gotreksson "услышал звон, да не знает, где он", хотя бы сайты специализированные посмотрел, где есть общедоступная инфа по предприятиям и органи...
В России восстановят «Сибсельмаш» — некогда крупнейший завод Сибири
XwrieR
13:00
Кстати картинка нормас в новом бф.
Battlefield 6 может работать на PS5 Pro с частотой до 120 кадров в секунду
Wanderen
12:51
Нет смысла сравнивать игровые консоли и компьютеры. - игровые консоли , это только игры - компьютер , это вообще всё ( игры только эпизод) Естественно маркетологи (рекламщики) навязали толпе мерять ...
GeForce RTX 5060 vs PlayStation 5 – что выгоднее и почему GeForce RTX 3060 так быстро устарела
Евгений Васютин
12:32
Канал Pro Hi-tech - явно не игровой и не подходит к названию данного недотекста. ----------------------- Цитата.В контексте нашего повествования канал интересен как точка отсчёта. Эталон для сравнения...
Изучаю игровых блогеров на YouTube - чемоданы, интриги, расследования
RandomXP
12:22
Ну чо Вы? Растянут до 4К конечно!
Battlefield 6 может работать на PS5 Pro с частотой до 120 кадров в секунду
corsi
12:04
В каком разрешении? 576р?
Battlefield 6 может работать на PS5 Pro с частотой до 120 кадров в секунду
Bernigan
12:00
Да я уверен что 12100 без проблем потянет GTA 6, на Авито уже даром практически за 2,5к отдают проц который тянет любые новинки не хуже 6 ядерников. Вот 2 новинки, в одной даже обошёл 12400. Можно соб...
Какой процессор купить для игр в 2025 году — варианты от 8 до 80 тысяч рублей
Bernigan
11:53
Как отстойно они выглядят, ну вендор понимает что продаёт и не креативит, самые красивые карты у МСИ, и интересно что производство амуди видях она сворачивает, правильно, ибо нефиг лепить красивый охл...
Sapphire начинает продажи Radeon RX 9060 XT по цене от $347
Куйбышев
11:46
И этим впихиванием он напоминает персонажа классического рассказа Почтальон и жопа. https://proza.ru/2003/10/22-142
GeForce RTX 5060 vs PlayStation 5 – что выгоднее и почему GeForce RTX 3060 так быстро устарела
Александр
11:37
Уже.)) "Йен Прауд — дипломат, служивший во времена её величества с 1999 по 2023 год"
Британский дипломат предлагает восстанавиливать контакты с Москвой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем