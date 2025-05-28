Но это значительно меньше, чем в прошлом году.

По данным TrendForce, по итогам первого квартала Xiaomi удалось стать восьмым по величине производителем электромобилей в мире, хотя она за всю историю своего существования успела поставить к концу марта этого года лишь чуть более 258 000 электромобилей SU7. Более того, на данном этапе развития молодой автопроизводитель неизбежно несёт убытки, по итогам первого квартала они в удельном выражении достигли $903 на каждый проданный электромобиль.

Источник изображения: Xiaomi

Кажущаяся серьёзной сумма в динамике воспринимается более позитивно, поскольку по итогам всего прошлого года удельные убытки Xiaomi достигали $6250 на каждый проданный электромобиль. Если компании удастся нарастить объёмы производства и не придётся сильно ронять цены из-за растущей конкуренции, но уже в текущем квартале электромобильный бизнес Xiaomi может выйти на безубыточность. Впрочем, активность конкурентов по снижению цен, которая наблюдается с минувших выходных, не позволяет надеяться на реализацию такого сценария.