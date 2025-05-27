Исторически под конкретные технологические операции всегда создавались роботы, не похожие на людей.

Идея использования человекоподобных роботов на автосборочном производстве принадлежит не только компании Tesla, но и множеству её китайских конкурентов. Этим путём производители готовы идти не в силу высокой пригодности андроидов для выполнения автосборочных операций, просто в этой среде можно обкатать алгоритмы управления, а затем выпустить человекоподобных роботов на розничный рынок для применения в быту. Как признался в интервью Business Insider бывший руководитель проекта Optimus Крис Уолти (Chris Walti), применение человекоподобных роботов на работы на заводах он считает ошибочным.

Источник изображения: Tesla

На складах, в логистике и производстве похожие по своей форме и кинематике роботы просто будут менее эффективны, чем специализированные, создаваемые с учётом конкретного спектра решаемых задач. Здесь важна скорость и эффективность, а подобная человеку кинематика не всегда может это обеспечить. На производстве нужны «гораздо более простые» с точки зрения формфактора роботы, как подытожил Крис Уолти, который руководил проектом Optimus в компании Tesla на протяжении нескольких лет до 2022 года. Теперь он разрабатывает роботизированные тележки в собственной компании Mytra.