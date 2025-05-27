Впервые с начала апреля, когда были введены новые экспортные ограничения.

Принятые китайскими властями в начале апреля ограничения на экспорт группы редкоземельных металлов касались всех государств, поэтому оформление соответствующих лицензий у многих из них заняло приличное время. Как отмечает Business Korea, процесс может растянуться на 45 дней, поэтому нет ничего удивительного, что поставки редкоземельных металлов из контролируемой группы в Южную Корею из КНР возобновились только на днях.

Источник изображения: Samsung Electronics

Поставки из Китая самария, гадолиния, тербия, диспрозия, лютеция, скандия, иттрия, церия, лантана, неодима и празеодима важны для электронной и автомобильной промышленности, а также сегмента альтернативной энергетики, поскольку эти виды сырья используются при производстве солнечных панелей и силовой электроники. Китай в мировом масштабе контролирует до 60% запасов редкоземельных металлов, а также до 90% рынка услуг по их обогащению и переработке.