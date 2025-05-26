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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Пакистан готов выделить 2 ГВт электроэнергии на майнинг и проекты в сфере ИИ
По замыслу чиновников, это поможет привлечь иностранных инвесторов.

Как отмечает Bloomberg, власти Пакистана готовы повысить инвестиционную привлекательность страны за счёт содействия в реализации проектов, связанных с добычей криптовалюты и развитием технологий искусственного интеллекта. На первом этапе государственной инициативы планируется выделить 2 ГВт электроэнергии на питание соответствующей инфраструктуры.

Источник изображения: Unsplash, Hamid Roshaan

Ряд угольных электростанций Пакистана сейчас работают на 15% своей проектной мощности, и новая инициатива призвана догрузить их до более оптимального уровня. В стране также насчитывается от 15 до 20 млн пользователей криптовалюты, поэтому формирование легальной экосистемы входит в интересы властей Пакистана. По словам местных чиновников, развитием своих проектов в сфере майнинга криптовалют и вычислительных центров на территории Пакистана уже заинтересовались компании с мировым именем. Правда, некоторым из них наверняка не понравится ориентация местной энергетики на использование угля в качестве источника энергии для электростанций.

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#искусственный интеллект #майнинг #криптовалюта #пакистан
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