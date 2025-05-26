Но только по той причине, что за спрос денег не берут.

Электрический седан Xiaomi SU7 год назад также называли «сборником цитат дизайна» различных западных моделей, чаще всего ссылаясь на сходство с продукцией Porsche, а недавно представленный кроссовер Xiaomi YU7, как сообщает CarNewsChina, чаще всего сравнивают с представленным в 2022 году кроссовером Ferrari Purosangue. Упоминаемость данной модели в китайских социальных сетях резко выросла после рыночного дебюта Xiaomi YU7.

Источник изображения: Ferrari

Впрочем, это уже не первый прецедент такого рода. Саму модель Ferrari ранее сравнивали с представленной в 2016 году Mazda CX-4, а кроссоверу Toyota Crown Sport сравнений с Ferrari избежать не удалось. Кстати, глава Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) продолжает настаивать, что электромобили этой марки придерживаются оригинального самобытного дизайна, каждый его элемент тщательно выверяется с этой точки зрения. Интересно, что китайское представительство Ferrari нашло параллели даже в окраске новинки Xiaomi, опубликовав фотографии своих моделей в фирменном зелёном цвете Verde Dora, дебютировавшем ещё шесть десятилетий назад. Впрочем, пропорциями кузова Xiaomi YU7 больше похож на Ferrari Purosangue, чем оттенком кузова.