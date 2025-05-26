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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Дебют Xiaomi YU7 резко поднял интерес к Ferrari в Китае
Но только по той причине, что за спрос денег не берут.

Электрический седан Xiaomi SU7 год назад также называли «сборником цитат дизайна» различных западных моделей, чаще всего ссылаясь на сходство с продукцией Porsche, а недавно представленный кроссовер Xiaomi YU7, как сообщает CarNewsChina, чаще всего сравнивают с представленным в 2022 году кроссовером Ferrari Purosangue. Упоминаемость данной модели в китайских социальных сетях резко выросла после рыночного дебюта Xiaomi YU7.

Источник изображения: Ferrari

Впрочем, это уже не первый прецедент такого рода. Саму модель Ferrari ранее сравнивали с представленной в 2016 году Mazda CX-4, а кроссоверу Toyota Crown Sport сравнений с Ferrari избежать не удалось. Кстати, глава Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) продолжает настаивать, что электромобили этой марки придерживаются оригинального самобытного дизайна, каждый его элемент тщательно выверяется с этой точки зрения. Интересно, что китайское представительство Ferrari нашло параллели даже в окраске новинки Xiaomi, опубликовав фотографии своих моделей в фирменном зелёном цвете Verde Dora, дебютировавшем ещё шесть десятилетий назад. Впрочем, пропорциями кузова Xiaomi YU7 больше похож на Ferrari Purosangue, чем оттенком кузова.

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#китай #ferrari #xiaomi yu7
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