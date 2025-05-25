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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Издатели серьёзно относятся к проблеме неприятия ИИ игровым сообществом
В этом случае новшество несёт определённые риски для бизнеса.

Как отмечает Bloomberg, сфера создания компьютерных игр неожиданно стала очагом сопротивления внедрению искусственного интеллекта. По крайней мере, крупные издательства типа Take-Two Interactive и Electronic Arts в своих годовых отчётах по форме 10-K открыто причисляют последствия внедрения ИИ к рискам и угрозам для своего бизнеса. Первая из компаний также подчёркивает, что попытки использования ИИ в играх способны вызывать негативную реакцию у аудитории.

Источник изображения: NVIDIA

Новейшая история игровой отрасли знает немало примеров выражения недовольства любителями игр попытками разработчиков применить искусственный интеллект для создания новых персонажей, генерирования сцен или имитации голоса ушедших из жизни актёров для озвучки игр. Помимо чисто этических проблем, такие эксперименты могут обернуться вполне конкретными судебными исками, если искусственный интеллект использовал чужую интеллектуальную собственность в качестве «источника вдохновения». Если учесть, что выручка издателей растёт значительно более медленными темпами, чем ранее, а затраты на создание игр ускорили свой рост, вполне объяснимо желание участников рынка исключить риски, связанные с использованием ИИ.

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#игры #искусственный интеллект
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