И это только начало.

Развитие китайского рынка электромобилей можно считать динамичным, но на данном этапе оно становится болезненным для многих участников. Во-первых, ценовые войны между производителями вынуждают их экономить и чем-то жертвовать, и выдержать подобные условия работы могут только компании с большим запасом финансовой прочности. Во-вторых, перенасыщение рынка уже начало приводить к банкротству дилеров даже самых устойчивых компаний типа BYD, которая вместе с Li Auto (Lixiang) сейчас является единственным исконно китайским автопроизводителем, работающим на домашнем рынке с прибылью. Об этом сообщается на страницах ресурса Bloomberg.

Источник изображения: BYD

В двух провинциях КНР только за прошедшее с конца апреля время обанкротились два дилера BYD средней руки, которые располагали несколькими десятками автосалонов этой марки. По данным источника, классический бизнес дилеров в Китае переживает сложные времена, поскольку к ценовой войне добавляется снижение дохода от сервисного обслуживания и ремонтов, поскольку электромобили банально устроены проще и реже требуют регулярного обслуживания на сервисных станциях.

Автопроизводители усугубляют ситуацию тем, что слишком часто выпускают обновлённые модели, в результате на дилерских стоянках скапливается огромное количество новых, но уже устаревших машин. В апреле по всему Китаю насчитывалось 3,5 млн готовых к реализации автомобилей, что примерно соответствует 57-дневному запасу. Эта величина стала максимальной с декабря позапрошлого года. По состоянию на январь этого года BYD располагала третьими по величине складскими запасами продукции среди участников китайского рынка. Быстро устаревающие модели дилеры вынуждены сбывать с большими скидками, это оборачивается убытками для них самих, а не только для автопроизводителя.