Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple выпустит умные очки к концу следующего года
Чтобы догнать Meta, которая к тому времени продвинется ещё на шаг вперёд.

Представитель Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) не устаёт повторять, что в идеале Apple стремится к созданию умных очков с дисплеями, которые при компактных размерах позволяли бы пользователю длительное время осуществлять взаимодействие с дополненной реальностью и отображать какую-то визуальную информацию. Однако, поскольку технические возможности Apple пока не так велики, она к концу следующего года планирует создать промежуточный продукт, который будет обходиться без дисплеев, но получит динамики, камеру, микрофон и специализированный процессор.

Источник изображения: Getty Images

Взаимодействовать с голосовым помощником Siri пользователи таких очков смогут через языковые запросы и ответы, будет даже реализована трансляция голосовых подсказок в программе навигации. Можно будет организовывать видеотрансляции, управлять телефонными звонками и прослушивать музыку. По сути, Apple просто попытается догнать конкурирующую Meta Platforms (запрещённую в РФ), предложив подобные её умным очкам решения к концу следующего года. Правда, сама Meta к тому времени рассчитывает вывести на рынок умные очки с примитивным дисплеем для отображения простейшей визуальной информации.

Одновременно Apple собирается внедрить камеры в беспроводные наушники AirPods, чтобы те могли лучше понимать запросы пользователя, исходя из визуального анализа окружающей обстановки. А вот от планов встроить камеру в умные часы Watch для аналогичных целей Apple якобы недавно отказалась. Разработкой умных очков Apple занимается та же команда, которая создала шлем дополненной реальности Vision Pro, не получивший существенной популярности ни у пользователей, ни у разработчиков.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#apple #носимые устройства #умные очки #носимая электроника
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Небольшое размышление на фоне выхода игры S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chornobyl - Enhanced Edition
10
GeForce RTX 5060 vs Radeon RX 9060 XT – какая видеокарта лучше, и почему NVIDIA всё равно победит
11
Выбираем 20 лучших портативных и бесплатных программ для Windows 10 и 11 на все случаи жизни
17
Как GeForce RTX 5060 стала самой выгодной видеокартой в РФ, а NVIDIA легко обошла AMD
81
Как прокачать старый ноутбук в 2025 году, вложив минимум средств и без похода в сервис
8
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5080 Vanguard SOC (Launch Edition)
3
Про FPV-дроны и технологии — как бороться с новой угрозой на поле боя
5
О неудачном старте Doom: The Dark Ages, маркетологах Xbox и куда смотрит PlayStation
6
Кто майнит Bitcoin в России, выгодно ли это, и почему подорожание ВТС не отражается на доходах ферм
+
Кто победит в торговой войне между США и КНР, и почему NVIDIA проиграет при любом раскладе
6

Сейчас обсуждают

Nepranov pereobuvanov
00:23
Я готовлю акт номер три Дмитрий Непранов Все таки правда говорили не надо тебя жалеть так как ты гнида главная тут ухахахаха
Как GeForce RTX 5060 стала самой выгодной видеокартой в РФ, а NVIDIA легко обошла AMD
Nepranov pereobuvanov
00:22
Уже сделал отсос админам , порван ? Стукачишка хахахахахааппха
Как GeForce RTX 5060 стала самой выгодной видеокартой в РФ, а NVIDIA легко обошла AMD
Nepranov pereobuvanov
00:22
Ты тут самый больной В 42 года искать левые картинки с 4090 в интернет рнете и прикреплять криво ухахахахахахах лошара
Как GeForce RTX 5060 стала самой выгодной видеокартой в РФ, а NVIDIA легко обошла AMD
Nepranov pereobuvanov
00:21
Флюгер и анонист 42 летний на железки. Пожилая игруля пхпхапх
Как GeForce RTX 5060 стала самой выгодной видеокартой в РФ, а NVIDIA легко обошла AMD
Nepranov pereobuvanov
00:20
Тебе бы рот не открывать тут вообще главное чмо сайта пхахаах
Как GeForce RTX 5060 стала самой выгодной видеокартой в РФ, а NVIDIA легко обошла AMD
Nepranov pereobuvanov
00:20
Покажи скрины где ты писал зеленые карты мыло и длсс дерьмо непран порван Или мне за тебя показать , флюгер ухахахаха?
Как GeForce RTX 5060 стала самой выгодной видеокартой в РФ, а NVIDIA легко обошла AMD
Nepranov pereobuvanov
00:19
Не было у тебя никогда 4090 рваный пахахаххаахах
Как GeForce RTX 5060 стала самой выгодной видеокартой в РФ, а NVIDIA легко обошла AMD
Nepranov pereobuvanov
00:19
Ты клоун и шут местный пхпаххахахах. На форуме то разбанили hallo, чмо ? Пхахахппххапх
Как GeForce RTX 5060 стала самой выгодной видеокартой в РФ, а NVIDIA легко обошла AMD
Nepranov pereobuvanov
00:18
В твоём разработанном очендрие непран порван ухахахахахах
Как GeForce RTX 5060 стала самой выгодной видеокартой в РФ, а NVIDIA легко обошла AMD
Nepranov pereobuvanov
00:18
Вся твоя жизнь подделка ибо ты чмо пхпхппх
Как GeForce RTX 5060 стала самой выгодной видеокартой в РФ, а NVIDIA легко обошла AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем