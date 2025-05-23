Чтобы догнать Meta, которая к тому времени продвинется ещё на шаг вперёд.

Представитель Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) не устаёт повторять, что в идеале Apple стремится к созданию умных очков с дисплеями, которые при компактных размерах позволяли бы пользователю длительное время осуществлять взаимодействие с дополненной реальностью и отображать какую-то визуальную информацию. Однако, поскольку технические возможности Apple пока не так велики, она к концу следующего года планирует создать промежуточный продукт, который будет обходиться без дисплеев, но получит динамики, камеру, микрофон и специализированный процессор.

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Взаимодействовать с голосовым помощником Siri пользователи таких очков смогут через языковые запросы и ответы, будет даже реализована трансляция голосовых подсказок в программе навигации. Можно будет организовывать видеотрансляции, управлять телефонными звонками и прослушивать музыку. По сути, Apple просто попытается догнать конкурирующую Meta Platforms (запрещённую в РФ), предложив подобные её умным очкам решения к концу следующего года. Правда, сама Meta к тому времени рассчитывает вывести на рынок умные очки с примитивным дисплеем для отображения простейшей визуальной информации.

Одновременно Apple собирается внедрить камеры в беспроводные наушники AirPods, чтобы те могли лучше понимать запросы пользователя, исходя из визуального анализа окружающей обстановки. А вот от планов встроить камеру в умные часы Watch для аналогичных целей Apple якобы недавно отказалась. Разработкой умных очков Apple занимается та же команда, которая создала шлем дополненной реальности Vision Pro, не получивший существенной популярности ни у пользователей, ни у разработчиков.