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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайская Baidu осуществила 11 млн перевозок на беспилотных такси, и они в десять раз дешевле обычных
По крайней мере, на территории Китая.

Услышав недавние заявления Waymo о достижении 10 млн платных поездок на беспилотных такси, китайская Baidu, как можно понять из публикации South China Morning Post, решила перебить внимание к конкуренту публикацией собственной статистики. По данным китайского интернет-гиганта, услугами сервиса беспилотных такси Apollo Go клиенты компании пользуются с 2019 года, и за это время они совершили более 11 млн поездок.

Источник изображения: Baidu

Только за первый квартал текущего года количество совершённых поездок в сервисе Apollo Go выросло сразу на 75% до 1,4 млн штук, по данным источника. Помимо континентальной части Китая и Гонконга, услуги Apollo Go сейчас в тестовом режиме предоставляются в Дубае и Абу-Даби. В целом в 15 городах мира работают более 1000 прототипов беспилотных такси Baidu. На территории Китая стоимость поездки на таком такси при средней протяжённости маршрута 10 км оказывается в десять раз ниже, чем на такси с водителем. Подобная диспропорция уже вызвала волну недовольства у представителей сообщества таксистов в отдельных районах Китая, где сервис расширяется слишком активно. Компания также рассчитывает запустить беспилотные такси в Швейцарии и Турции. Руководство Baidu считает своим преимуществом способность создавать беспилотные такси со всем необходимым оборудованием и программным обеспечением по цене ниже $30 000 за машину.

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#китай #автопилот #роботакси #baidu #беспилотные такси
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