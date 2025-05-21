По крайней мере, с точки зрения бизнеса самой компании.

Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуан (Jensen Huang) в очередной раз выступил с критикой в адрес политики США применительно к поставкам в Китай чипов, применяемых для ускорения работы систем искусственного интеллекта, как отмечает агентство Reuters. Положенные в основу правил экспортного контроля принципы, по словам основателя NVIDIA, доказали свою полную несостоятельность.

Источник изображения: NVIDIA

Поднять эту тему в очередной раз руководителя компании заставило обращение китайских властей к своим американским коллегам с требованием немедленно отказаться от дискриминационных мер, к которым относятся и призывы с американской стороны к разработчикам всего мира отказаться от использования ускорителей вычислений китайского происхождения, включая продукцию серии Huawei Ascend. Глава NVIDIA признался, что с момента прихода к власти Джозефа Байдена (Joseph Biden) доля его компании на китайском рынке сократилась с 95 до нынешних 50 %. На протяжении этого времени ограничения на поставку ускорителей вычислений NVIDIA в Китай постоянно ужесточались.