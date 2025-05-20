На общую сумму $1,5 млрд.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп (Donald Trump) упомянул о наличии «небольшой проблемы» с главой Apple Тимом Куком (Tim Cook), чьи подрядчики продолжают строить предприятия по всей Индии с целью уйти от влияния высоких импортных пошлин на продукцию, поставляемую в США из Китая. По мнению американского президента, Apple должна строить предприятия не в Индии, а в США. Несмотря на подобные изречения, как отмечает Bloomberg, сингапурское подразделение Foxconn всё же подало заявку на строительство в Индии дополнительных производственных мощностей на сумму $1,5 млрд.

Источник изображения: Foxconn

В краткосрочной перспективе Apple стремится к концу следующего года обеспечить американский рынок смартфонами индийского производства, чтобы исключить влияние повышенных таможенных пошлин на устройства китайской сборки, которые в целом в мире доминируют. При этом Apple уже пообещала Трампу за ближайшие четыре года потратить в США около $500 млрд, но заметная часть этих средств будет направлена на развитие локальной вычислительной инфраструктуры для программных сервисов компании. Выпускать смартфоны в Индии по-прежнему заметно выгоднее, чем в США, как можно понять из декларируемых Foxconn документов.