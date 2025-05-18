Хотя она только поступит в продажу пятого июня.

Издание Nikkei Asian Review отмечает, что в преддверии начала продаж игровой консоли Nintendo Switch 2 пятого июня текущего года на японских интернет-площадках цены на неё уже достигли двукратного значения относительно рекомендованного уровня. Консоль ещё не появилась в продаже в официальных каналах, но на вторичном рынке новые экземпляры уже предлагается забронировать по цене около $700.

Источник изображения: Nintendo

Многочисленные продавцы готовы предоставить новинку едва ли не в тот же день, что она появится в официальных магазинах. Представители последних признаются, что не располагают техническими и административными возможностями для пресечения деятельности спекулянтов. Меры типа открытия доступа к предварительным заказам только для привилегированных клиентов и розыгрыша права на покупку консоли в данном случае оказались не столь эффективными. Японские законы позволяют пресекать спекуляцию лишь отдельными видами товаров типа билетов на концерты и медицинских масок в период пандемии, на игровые консоли данные ограничения не распространяются.