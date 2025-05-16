GlobalWafers запустила своё первое предприятие в Техасе.

Пока власти США невольно спорили о том, что лучше привлекает производителей на американскую землю — субсидии или повышенные пошлины, тайваньская компания GlobalWafers успела построить в Техасе предприятие по производству кремниевых пластин, которые затем будут использоваться для изготовления полупроводниковых компонентов. По информации Nikkei Asian Review, на церемонии открытия предприятия, строительство которого обошлось компании в $3,5 млрд, глава GlobalWafers Дорис Сю (Doris Hsu) пообещала в случае наличия дополнительного спроса вложить в расширение американских мощностей ещё $4 млрд.

Источник изображения: GlobalWafers

Указанной суммы в $7,5 млрд с учётом первой фазы строительства, по её мнению, хватит, чтобы не только удовлетворить весь спрос на кремниевые пластины в США, но и обеспечить экспорт в другие страны. Опыт американских инвестиций, помимо прочего, позволил компании выяснить, что в стране много источников возобновляемой электроэнергии, и стоит она здесь в два раза меньше, чем в Азии. Тем не менее, первому предприятию GlobalWafers в США пока лишь предстоит себя окупить, прежде чем компания задумается о его расширении.

Производитель пока не получил от властей США обещанных по «Закону о чипах» при Байдене субсидий в размере $406 млн, но у GlobalWafers пока нет причин думать, что деньги не будут предоставлены новой американской администрацией. Первое предприятие GlobalWafers в Техасе уже сейчас обеспечивает 180 местных жителей постоянной работой, а к концу 2028 года их количество увеличится до 650 человек.