Случится это не ранее 2027 года.

Не секрет, что подразделение Intel Foundry после обособления в финансовой отчётности уже несколько кварталов подряд демонстрирует серьёзные убытки, хотя в последнее время их размер и сократился. Компании нужно вкладывать огромные средства в новые техпроцессы и строительство новых предприятий, а реализация собственной продукции не позволяет покрыть все затраты. На помощь могли прийти заказы сторонних клиентов, но их доля в профильной выручке Intel пока не превышает одного процента. На технологической конференции J.P. Morgan финансовый директор Intel Дэвид Зинснер (David Zinsner) заявил, что контрактный бизнес компании выйдет на безубыточность ориентировочно в 2027 году.

Источник изображения: Intel

В рамках технологии Intel 18A доля внешних заказов по-прежнему будет умеренной, и существенной величины они достигнут уже после перехода на технологию Intel 14A, по словам Зинснера. В любом случае, Intel Foundry не нужно будет очень много зарабатывать на сторонних заказах, чтобы выйти в плюс. По мнению финансового директора, для этого достаточно получать от сторонних заказчиков от $4 до $6 млрд выручки в год. Всё остальное будет обеспечивать собственный бизнес Intel по производству компонентов для своих нужд. Другими словами, в обозримой перспективе положение Intel на процессорном рынке всё равно будет главным фактором, определяющим доходность производства чипов.