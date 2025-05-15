Ускорители в обмен на деньги.

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) не зря прихватил с собой в ближневосточное турне основателя и бессменного руководителя NVIDIA Дженсена Хуана (Jensen Huang), ведь интересы возглавляемой им компании затрагиваются заключаемыми американским лидером сделками непосредственно. По информации Reuters, по итогам визита делегации в ОАЭ компания NVIDIA может взять на себя обязательства поставлять в эту страну по 500 000 ускорителей вычислений новейших поколений ежегодно. Другими словами, экспортные ограничения США помехой на пути реализации этих планов не станут.

Источник изображения: NVIDIA

По 100 000 ускорителей NVIDIA ежегодно при этом будет получать арабская компания G42, которая намерена развивать локальную вычислительную инфраструктуру в ОАЭ. Оставшиеся 80% поставок будут распределяться между американскими компаниями типа Microsoft и Oracle, которые будут развивать свою инфраструктуру в регионе. Соглашение с ОАЭ будет действовать как минимум до 2027 года включительно, но при благоприятном исходе переговоров оно может быть продлено до 2030 года. Новые условия позволят G42 в три или четыре раза увеличить количество доступных компании ускорителей NVIDIA по сравнению с тем, как это определялось в рамках предыдущих экспортных квот США. Пока сделка не заключена, поэтому говорить о степени её влияния на бизнес NVIDIA преждевременно.