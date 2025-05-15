Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) не зря прихватил с собой в ближневосточное турне основателя и бессменного руководителя NVIDIA Дженсена Хуана (Jensen Huang), ведь интересы возглавляемой им компании затрагиваются заключаемыми американским лидером сделками непосредственно. По информации Reuters, по итогам визита делегации в ОАЭ компания NVIDIA может взять на себя обязательства поставлять в эту страну по 500 000 ускорителей вычислений новейших поколений ежегодно. Другими словами, экспортные ограничения США помехой на пути реализации этих планов не станут.
По 100 000 ускорителей NVIDIA ежегодно при этом будет получать арабская компания G42, которая намерена развивать локальную вычислительную инфраструктуру в ОАЭ. Оставшиеся 80% поставок будут распределяться между американскими компаниями типа Microsoft и Oracle, которые будут развивать свою инфраструктуру в регионе. Соглашение с ОАЭ будет действовать как минимум до 2027 года включительно, но при благоприятном исходе переговоров оно может быть продлено до 2030 года. Новые условия позволят G42 в три или четыре раза увеличить количество доступных компании ускорителей NVIDIA по сравнению с тем, как это определялось в рамках предыдущих экспортных квот США. Пока сделка не заключена, поэтому говорить о степени её влияния на бизнес NVIDIA преждевременно.