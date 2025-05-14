Вслед за недавним анонсом стартовали мировые продажи защищённого смартфона Ulefone Armor 28 Pro. Это бюджетный аппарат, который предлагается тем, кто не хочет платить за более продвинутую модель Armor 28 Ultra. Новинка доступна в магазине AliExpress по цене от $399,99. Также устройство можно приобрести в собственном магазине Ulefone, на Amazon и других интернет-площадках.
В честь начала продаж производитель стремится привлечь внимание первых покупателей выгодным предложением, которое будет действовать до 18 мая. На разных торговых площадках предложения могут различаться, поэтому нужно читать условия на каждой из них отдельно.
Ряд характеристик делают Armor 28 Pro похожим на старшую модель Armor 28 Ultra. Среди них — наличие двух экранов типа AMOLED. У основного из них пиковая яркость достигает значения 2200 нит и есть опция Always-On Display. В основной камере применяется флагманский сенсор Sony IMX989 размером 1 дюйм. Имеются инфракрасные камеры ночного видения с разрешением 64 Мп для получения чётких изображений при слабом освещении.
Armor 28 Pro обладает оперативной памятью LPDDR5 объёмом 16 ГБ и аккумулятором ёмкостью 10600 мА·ч. Он поддерживает проводную зарядку мощностью 120 Вт и беспроводную — 50 Вт. В основе устройства лежит процессор MediaTek Dimensity 7300 5G. Объём хранилища достигает 512 ГБ. Если сравнивать с Armor 28 Ultra, последняя обладает более производительным чипом Dimensity 9300+ и хранилищем 1 ТБ. Что касается тепловизора, он есть исключительно в версии Armor 28 Ultra Thermal.
Международная распродажа Ulefone Armor 28 Pro стартовала, давая возможность приобрести прочное мобильное устройство с передовыми функциональными возможностями. До 18 мая покупка будет максимально выгодной.