Издание Business Korea поведало об интересном примере кооперации между двумя южнокорейскими компаниями: Hyundai Motor Group и LG Innotek. Первой, как известно, принадлежит крупный пакет акций американского стартапа Boston Dynamics, создающего весьма совершенных человекоподобных (и не только) роботов. Компания LG Innotek будет снабжать Boston Dynamics датчиками для камер, применяемых в системе машинного зрения человекоподобных роботов Atlas следующего поколения.
Поскольку Hyundai собирается десятками тысяч использовать подобных роботов на своих автосборочных предприятиях, для LG Innotek этот контракт является возможностью значительно расширить свои рынки сбыта и отдалиться от рынка смартфонов, который давно стагнирует. Hyundai Motor и LG Innotek связывают и другие направления деятельности — последняя снабжает первую автомобильной светотехникой и прочими электронными компонентами для транспортных средств.