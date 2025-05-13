Но только в следующем поколении этих роботов.

Издание Business Korea поведало об интересном примере кооперации между двумя южнокорейскими компаниями: Hyundai Motor Group и LG Innotek. Первой, как известно, принадлежит крупный пакет акций американского стартапа Boston Dynamics, создающего весьма совершенных человекоподобных (и не только) роботов. Компания LG Innotek будет снабжать Boston Dynamics датчиками для камер, применяемых в системе машинного зрения человекоподобных роботов Atlas следующего поколения.

Источник изображения: Boston Dynamics

Поскольку Hyundai собирается десятками тысяч использовать подобных роботов на своих автосборочных предприятиях, для LG Innotek этот контракт является возможностью значительно расширить свои рынки сбыта и отдалиться от рынка смартфонов, который давно стагнирует. Hyundai Motor и LG Innotek связывают и другие направления деятельности — последняя снабжает первую автомобильной светотехникой и прочими электронными компонентами для транспортных средств.