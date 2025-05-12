И не только по причине роста импортных пошлин.

Изданию TrendForce удалось обобщить информацию, опубликованную различными тайваньскими источниками по поводу влияния переноса выпуска части чипов для ускорителей вычислений NVIDIA в США на предприятие TSMC в Аризоне. Местное производство обходится тайваньскому подрядчику дороже, поэтому 4-нм чипы американского происхождения будут дороже примерно на 30%. Сама NVIDIA была вынуждена поднять цены на свою продукцию почти по всей ширине ассортимента, чтобы удержать норму прибыли на приемлемом уровне.

Источник изображения: NVIDIA

Пока TSMC определилась со строительством трёх предприятий в штате Аризона, но и мощности третьего из них, которое даже не построено, уже распределены и законтрактованы заранее, как утверждают тайваньские источники. Цены на ускорители NVIDIA серий H200 и B200 повлекли за собой рост стоимости готовых серверных систем на их основе на величину от 10 до 15 %, как отмечают источники. Ситуация также усугубляется ростом импортных пошлин в США, который в перспективе способен наложить отпечаток на ценовую политику NVIDIA. Пока электронные компоненты освобождены от новых таможенных тарифов, но власти США наверняка их введут позже.