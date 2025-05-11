Его стало сложнее обслуживать и настраивать.

Как известно, против китайской компании SMIC направлены санкции не только США, но и Нидерландов, причём последние в некотором смысле предвосхитили первые, ещё в 2019 году предотвратив официальную поставку в КНР оборудования для работы с EUV-литографией, которое позволило бы SMIC беспрепятственно выпускать 7-нм чипы. Она всё равно наладила их производство, но использует для этого не самый оптимальный с экономической точки зрения набор оборудования и оснастки. Более того, как отмечает Tom’s Hardware, действие санкций сдерживает ритмичную работу SMIC по выпуску чипов.

Источник изображения: SMIC

В закрытой публикации DigiTimes говорится о начавшихся в прошлом квартале проблемах SMIC с работой литографического оборудования иностранного производства и наладкой закупленного нового. Обслуживать эксплуатируемое оборудование в условиях санкций SMIC приходится собственными силами, это не всегда удаётся сделать качественно и вовремя, поэтому от проблем такого рода начало страдать производство чипов. Кроме того, закупленное в спешке из-за угрозы новых санкций новое оборудование требует более тщательной настройки на месте, для этого требуется больше времени, объёмы производства чипов также страдают по указанным причинам. Во многом этим объясняется прогноз SMIC на второй квартал, который подразумевает снижение выручки на 6% в последовательном сравнении.