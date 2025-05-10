Известный производитель защищённых мобильных устройств, компания Ulefone, в настоящее время продвигает серию аппаратов Armor 28. Последним представителем этой линейки является модель Ulefone Armor 28 Pro, которая скоро начнёт продаваться по всему миру.
Аппараты этой серии известны как своей защищённой конструкцией, так и обширными функциональными возможностями. Недавно проведённые испытания ещё раз показали, насколько надёжны эти смартфоны.
В частности, модель Armor 28 Ultra подверглась ряду суровых испытаний на прочность. Из них она вышла невредимой и полностью готовой к работе. Среди этих испытаний были следующие:
- Автомобильная авария. На видео показано, как по Armor 28 Ultra несколько раз проехалась машина. Затем аппарат был облит водой, но устройство не перестало работать.
- Экстремальный холод. В рамках другого теста аппарат поместили в сухой лёд при температуре -78 °C. Там его заморозили, после чего высверлили и извлекли наружу. Работать смартфон не перестал.
Подобные тесты показывают, что Armor 28 Ultra обладает высочайшим качеством сборки и способен выдержать самые суровые условия окружающей среды, удары, падения и погружение в воду.
Как и другие модели Ulefone, представители линейки соответствуют требованиям сертификатов IP68/IP69K. Это означает высокий уровень защиты от влаги и пыли. Смартфоны с этими сертификатами способны сохранять работоспособность при погружении на полчаса в воду на глубину 2 м. Соответствие стандарту MIL-STD-810H показывает устойчивость к падениям, которые рано или поздно происходят с любым смартфоном.
Помимо высокого уровня защиты, представители линейки Armor 28 обладают набором самых современных компонентов. Аппарат Armor 28 Ultra работает на процессоре MediaTek Dimensity 9300+, у него 16 ГБ памяти и хранилище 1 ТБ.
Модель Armor 28 Pro получила процессор MediaTek Dimensity 7300, также 16 ГБ оперативной памяти и хранилище в количестве 512 ГБ. Существует даже специализированная версия Armor 28 Ultra Thermal, отличительной чертой которой является наличие тепловизора.
Аппараты Pro и Ultra оснащены двумя экранами типа AMOLED. Размер основного экрана составляет 6,67 дюйма при частоте 120 Гц. Имеется также задний вспомогательный экран размером 1,04 дюйма. Основная камера у устройств также одинаковая, с применением сенсора Sony IMX989. Имеется камера ночного видения Ultra Night Vision с разрешением 64 Мп с использованием программного алгоритма Ulefone NightElf Ultra 3.0, призванного повысить качество съёмки при недостаточном освещении.
Благодаря аккумулятору ёмкостью 10600 мА·ч эти смартфоны способны работать на протяжении длительного времени. Они поддерживают проводную зарядку мощностью 120 Вт и беспроводную 50 Вт.
Международные продажи Ulefone Armor 28 Pro стартуют 12 мая, в понедельник. В магазине AliExpress его стоимость начинается от $399,99. Также смартфон можно будет приобрести в официальном интернет-магазине Ulefone и в магазине Amazon.
Производитель позиционирует Armor 28 Pro как более доступный по цене вариант для желающих получить сочетание прочности и функциональных возможностей.