А вот в сфере разработок больше внимания требовало направление искусственного интеллекта.

В квартальном отчёте AMD по форме 10-Q содержится немало интересной информации, позволяющей понять, какие приоритеты стояли перед компанией в три первых месяца текущего года. Можно выяснить, например, что расходы на маркетинг в годовом сравнении выросли на 46% до $886 млн. По словам компании, это было вызвано необходимостью тратить больше денег на продвижение своей продукции на рынке потребительских процессоров и игровых решений.

Источник изображения: AMD

В сфере исследований и разработок, опять же, наблюдались другие приоритеты. Компания хоть и увеличила профильные расходы на 13% до $1,7 млрд, обусловлено это было преимущественно ростом штата специалистов, вовлечённых в создание решений для систем искусственного интеллекта. По сути, основной прирост пришёлся на серверный сегмент, где компания продвигает свои ускорители вычислений семейства Instinct.