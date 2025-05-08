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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Nintendo рассчитывает продать не более 15 млн консолей Switch 2 за первый неполный год
Это меньше, чем ожидали аналитики.

Ещё недавно представители японской компании Nintendo восторженно предупреждали желающих купить новейшую игровую консоль Switch 2, что в первые недели после начала поставок она достанется не всем из-за высокого спроса, выявленного на этапе оформления предварительных заказов. Для Nintendo дебют Switch 2 обещал стать самым коммерчески успешным в истории компании, но прогноз по объёмом продаж на весь фискальный год разочаровал аналитиков, как отмечает Bloomberg.

Источник изображения: Nintendo

Если эксперты предполагали, что до конца марта следующего года Nintendo успеет поставить на рынок 16,8 млн консолей Switch 2, то сама компания рассчитывает осилить только 15 млн штук. Более того, годовой прогноз по операционной прибыли на уровне $2,2 млрд также разочаровал инвесторов. По всей видимости, пессимизма Nintendo при планировании продаж Switch 2 на текущий год добавляет ситуация с таможенными тарифами, которая приведёт к росту цен на консоль нового поколения. Для минимизации влияния данного фактора Nintendo постарается отгружать для реализации в США консоли, собираемые за пределами Китая.

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#аналитика #финансы #nintendo #игровые консоли #nintendo switch 2
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