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Новости Hardware Алексей Сычёв
Под натиском общественности Xiaomi пришлось снять программное ограничение мощности 1548-сильного электромобиля SU7 Ultra
Не за нравоучения же покупатели отвалили $73 000…

Одно дело — красоваться показателями мощности серийного электромобиля в рекламных материалах, и совсем другое — становиться непосредственным участником распространения столь опасного с точки зрения динамики транспортного средства на рынке, который не формируется исключительно квалифицированными автогонщиками. Как поясняет CarNewsChina, начав поставки серийных электрокаров SU7 Ultra, китайская компания Xiaomi программным способом ограничила их предельную мощность 900 л.с., хотя технически машина способна выдавать 1548 л.с., что и было заявлено во всех рекламных материалах и рекордных заездах.

Источник изображения: Xiaomi

Покупатели быстро почувствовали, что их чем-то обделили, потребовав обеспечить доступ ко всем 1548 «лошадям», и компании Xiaomi пришлось пойти на соответствующие уступки. Очередное обновление программного обеспечения SU7 Ultra подняло предел доступной мощности с 900 до 1548 л.с. Первоначально для снятия этого ограничения владелец электромобиля должен был пройти квалификационный заезд на одной из одобренных автопроизводителем гоночных трасс. Кроме того, функция «launch control», обеспечивающая максимально резкий старт с места, предварялась выжиданием на протяжении 60 секунд. По логике производителя, это должно было охладить пыл любителей «светофорных гонок». Машина способна развивать скорость 350 км/ч и разгоняться до 100 км/ч за 1,98 секунды. Компании пришлось снять имевшиеся ограничения под давлением владельцев SU7 Ultra. Теперь Xiaomi вынуждена действовать лишь силой убеждения, поясняя, что наиболее безопасным местом реализации всего динамического потенциала спорткара являются специально оборудованные трассы при наличии подходящей резины.

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#xiaomi #китайские электромобили #электромобили xiaomi #xiaomi su7 ultra
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