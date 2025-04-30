Известный своими защищёнными мобильными устройствами бренд Ulefone начинает продавать по всему миру компактные защищённые смартфоны нового поколения — модели Armor X32 Pro и Armor X32. Развивая достижения линейки устройств Armor X, новинки обладают повышенной производительностью, усовершенствованными камерами и улучшенным взаимодействием с пользователями. Размер экрана в 5,65 дюйма делает их более удобными для работы.
В смартфонах серии Armor X32 компания Ulefone в очередной раз показывает своё стремление выпускать наиболее долговечные продукты. Аппараты обладают высоким уровнем защиты от воды, пыли и ударов. Смартфоны разработаны таким образом, чтобы без проблем справляться с самыми суровыми условиями окружающей среды. Это делает их надёжными спутниками во время путешествий на открытом воздухе, при работе в промышленном окружении и просто в повседневном применении.
Наиболее продвинутым среди новинок является аппарат Ulefone Armor X32 Pro на процессоре MediaTek Dimensity 6300 5G. Этот чип с высоким уровнем производительности обеспечивает высокую скорость подключения к мобильным сетям 5G. Это означает быструю потоковую трансляцию, скачивание и просмотр видео.
Поклонники мобильной фотографии получат инновационный восьмиугольный модуль камер. В его состав вошли три камеры: основная с разрешением 64 Мп, камера ночного видения 25 Мп для съёмки в темноте и макрообъектив 2 Мп для чёткого отображения мельчайших деталей.
Отличительной чертой Armor X32 Pro является фонарик с яркостью до 600 люмен, который позволит ориентироваться в окружающей темноте.
Что касается стандартной модели Ulefone Armor X32, она работает на процессоре MediaTek Helio G91 с уровнем производительности, достаточным для выполнения повседневных действий. Помогают ему 12 ГБ оперативной памяти и хранилище в количестве 128 ГБ.
Здесь также есть восьмиугольный модуль камер: основная с разрешением 48 Мп, камера ночного видения 20 Мп и макрообъектив 2 Мп. Подобное разнообразие позволит удовлетворить запросы максимально широкого круга пользователей устройства. Здесь также имеется фонарик с яркостью 600 люмен.
Общим для двух смартфонов являются аккумулятор ёмкостью 5500 мА·ч и экран размером 5,65 дюйма. Armor X32 Pro выделяется за счёт более производительного процессора Dimensity 6300 с поддержкой сетей связи 5G, бо́льшим объёмом оперативной памяти и хранилища, повышенным разрешением основной камеры и камеры ночного видения. Достоинством Armor X32 можно назвать привлекательное сочетание защиты и функциональности по сниженной цене.