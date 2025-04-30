Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Трамп может снять групповые ограничения для стран на экспорт ИИ-ускорителей из США
Он заменит их прямыми договорённостями с каждой из стран.

Известно, что буквально в последние дни нахождения Джозефа Байдена (Joseph Biden) у власти в США были определены правила экспортного контроля в сфере поставок ускорителей вычислений за пределы страны. Весь мировой рынок был поделён на три группы стран, в зависимости от степени лояльности американским властям. Небольшой группе из 18 наиболее близких союзников ускорители для систем искусственного интеллекта могут поставляться без оформления экспортных лицензий и особых ограничений по количеству. Ещё более малочисленная группа, в которую входит и Россия, получила полный запрет на поставку американских ускорителей вычислений. Самая многочисленная третья группа из примерно 120 стран столкнулась с тем, что её представителям придётся оформлять в США особые экспортные лицензии, чтобы получать свои ускорители вычислений.

Источник изображения: NVIDIA

Как сообщает Reuters, в правительстве Трампа теперь зреет идея реформирования принципов отгрузки ускорителей вычислений в различные страны. От деления мирового рынка на сегменты нынешние власти США хотят отойти, вместо этого договорённости будут формироваться с каждой страной в отдельности, и это может стать серьёзным рычагом влияния в переговорах об условиях внешней торговли, наряду с таможенными пошлинами.

При этом порог неконтролируемых поставок может быть снижен с нынешних 1700 до 500 ускорителей в составе одной партии, как отмечают источники. Участники отрасли также обращались к американскому правительству с критикой существующих правил экспортного контроля. Разработчики ускорителей и чипов для них считают, что такие ограничения вынудят часть их клиентов обратиться к китайским конкурентам, особенно на внутреннем рынке КНР.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#сша #дональд трамп #экспортные ограничения
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

14 лучших недорогих видеокарт для геймеров, которые играют на ПК нерегулярно — новые и с Авито
243
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Апрель)
31
Я снова отложил покупку нового QHD монитора для игрового ПК на пару лет и вот почему
85
Как AMD снова села в лужу, и почему FSR 4 и серия видеокарт Radeon RX 9070 вызывает разочарование
53
Американский тяжёлый танк Т-29 - мощь, оказавшаяся не нужной
6
Итоги гоночного уик-энда 26-27 апреля
+
Разгон процессора AMD Ryzen 7 9800X3D методом PBO2 Curve Shaper + разгон по шине ASRock Hyper BLCK
40
NVIDIA готовит видеокарты серии SUPER, но геймерам GeForce RTX 5080 SUPER может не достаться
9
Разбираемся, почему высокий FPS не гарантирует плавный геймплей в играх
5
Что показывали Doogee на выставке «Связь-2025»
2

Сейчас обсуждают

Тимур Булуев
08:35
Есть один нюанс который автором не упоминается, карты 50хх не поддерживают PhysX, поэтому некоторые старые игры эти карты не тянут или тянут слабо, поэтому если вы играете в старые игры стоит взять ли...
Разбираемся, почему высокий FPS не гарантирует плавный геймплей в играх
Себастьян Ы
08:34
Ну так попробуйте в старые игры поиграть на новых картах.
Как AMD снова села в лужу, и почему FSR 4 и серия видеокарт Radeon RX 9070 вызывает разочарование
enot52rus
08:17
Ну, опыт интересный, но уж очень время затратный. Мне может быть чуть лучше с камнем повезло. На +200 держит курву -30. Поставил -25 для запаса и память 2х24 6000cl28 fclk2200. Потратил на всё это пар...
Разгон процессора AMD Ryzen 7 9800X3D методом PBO2 Curve Shaper + разгон по шине ASRock Hyper BLCK
Борис Игнашин
07:59
Опять не дали галоперидола! Почему гугл так любит этот бред засовывать в ленту.
Как AMD снова села в лужу, и почему FSR 4 и серия видеокарт Radeon RX 9070 вызывает разочарование
Диман
07:53
ну из новья ладно. в 2025 году 8 гиговку я бы не взял даже под угрозой расстрела да есть всякие бу 6700хт) либо 3060 12гб либо 2080ti 11гб старичка. жрут они больше но и попугаев больше. понятно ч...
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Апрель)
Игорек Казаков
07:51
Я один не могу понять каким образом на 2k 27" мониторе автор не может разобрать текст, может стоит в очках за монитором сидеть? Вообще все проблемы с мелким текстом в системе лечатся увеличением масшт...
Я снова отложил покупку нового QHD монитора для игрового ПК на пару лет и вот почему
Дамен Мершед
07:48
69к и придет через месяц. Остальные тт 75к
Я снова отложил покупку нового QHD монитора для игрового ПК на пару лет и вот почему
Феодосий Иванов
07:43
У меня 1600:900, это даже не Full HD. За то киберпанк на ультрах...
Я снова отложил покупку нового QHD монитора для игрового ПК на пару лет и вот почему
Paul Dein
07:42
Потому что Майкам не выгодно, что бы табар из 25 человек сидел на 1 консоле. Надо что бы 25 человек, значит 25 консолей. Им же надо продажи делать. Они же не пользуются 1 телефоном на 25 человек. У ка...
О новой волне банов консолей Xbox series S/X (апрель 2025)
Диман
07:39
Так Хуанг же говорил "новая архитектура каждый год" так что походу супер выйдут осенью ну или в январе и в 2026 году тут же новые 6000
NVIDIA готовит видеокарты серии SUPER, но геймерам GeForce RTX 5080 SUPER может не достаться
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем