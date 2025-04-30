Он заменит их прямыми договорённостями с каждой из стран.

Известно, что буквально в последние дни нахождения Джозефа Байдена (Joseph Biden) у власти в США были определены правила экспортного контроля в сфере поставок ускорителей вычислений за пределы страны. Весь мировой рынок был поделён на три группы стран, в зависимости от степени лояльности американским властям. Небольшой группе из 18 наиболее близких союзников ускорители для систем искусственного интеллекта могут поставляться без оформления экспортных лицензий и особых ограничений по количеству. Ещё более малочисленная группа, в которую входит и Россия, получила полный запрет на поставку американских ускорителей вычислений. Самая многочисленная третья группа из примерно 120 стран столкнулась с тем, что её представителям придётся оформлять в США особые экспортные лицензии, чтобы получать свои ускорители вычислений.

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Как сообщает Reuters, в правительстве Трампа теперь зреет идея реформирования принципов отгрузки ускорителей вычислений в различные страны. От деления мирового рынка на сегменты нынешние власти США хотят отойти, вместо этого договорённости будут формироваться с каждой страной в отдельности, и это может стать серьёзным рычагом влияния в переговорах об условиях внешней торговли, наряду с таможенными пошлинами.

При этом порог неконтролируемых поставок может быть снижен с нынешних 1700 до 500 ускорителей в составе одной партии, как отмечают источники. Участники отрасли также обращались к американскому правительству с критикой существующих правил экспортного контроля. Разработчики ускорителей и чипов для них считают, что такие ограничения вынудят часть их клиентов обратиться к китайским конкурентам, особенно на внутреннем рынке КНР.