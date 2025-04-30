Компания слишком сильно зависит от китайского рынка.

По данным Reuters, финансовые показатели Samsung Electronics в минувшем квартале изменялись разнонаправленно. Выручка выросла на 10% до рекордных $55,4 млрд, преимущественно за счёт стремления многих клиентов создать увеличенные запасы продукции в ожидании роста таможенных пошлин в США. По крайней мере, в сегменте ПК и смартфонов этот фактор оказал именно положительное влияние на финансовые результаты деятельности Samsung в первом квартале. Операционная прибыль компании увеличилась на 1,5% до $4,7 млрд.

Источник изображения: Samsung Electronics

При этом в полупроводниковом сегменте прибыль Samsung просела на 42% до $770 млн, чему способствовали как низкие цены на память, так и влияние американских экспортных ограничений. Поскольку около трети всей памяти HBM корейская компания поставляет в Китай, соответствующие запреты негативно сказались на её прибыли в этом сегменте. Тем более, что некоторые клиенты в первом квартале ждали начала поставок 12-ярусных микросхем HBM3E, а потому не торопились тратить свои деньги на продукцию предыдущих поколений. Массовые поставки подобной памяти Samsung сможет развернуть только во втором полугодии. В первом квартале выручка Samsung от реализации HBM снизилась. Затраты на разработки и исследования пришлось увеличить на 16% до $6,3 млрд, чтобы не увеличивать отставание от конкурентов.

Спешка клиентов по закупке смартфонов позволила мобильному подразделению Samsung увеличить свою операционную прибыль на 23% до рекордных за предыдущие четыре года $3 млрд. Давать прогнозы на второй квартал и второе полугодие компания не берётся, поскольку в сегменте потребительской электроники и ПК возможен спад из-за возросших таможенных тарифов и увеличенных складских запасов. Зато в серверном сегменте спрос на микросхемы памяти во втором квартале должен оставаться высоким, поскольку потребность в развитии вычислительной инфраструктуры сохраняется, а действие повышенных пошлин начнётся с отсрочкой, если вообще не будет отменено по итогам переговоров властей США с другими странами.